µî½¢Ì¤Äê¤ÎÃæÆü30ºÐ½õ¤Ã¿Í¡Öº£Ç¯¤ÎÄ©Àï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¡×¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥

8·î27Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¡£¤³¤ì¤¬º£µ¨1·³ºÇ¸å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¤Î¿·³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯7·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤¬10·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ÏÆ±4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊµÜºê¡Ë¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¡¢µåÃÄ14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦Ì¼¤òÊú¤¤¤ÆÉ×¿Í¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¹¤²¤ë¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ò¸«¤ë
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢°¦Ì¼¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢É×¿Í¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¹¤²¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡ªµ¢¹ñÁ°¤ËºÇ¹â¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡MLBÄÌ»»42ËÜÎÝÂÇ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤À¤Ã¤¿¡£1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î7·î31Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢38»î¹ç¤Ç5ËÜÎÝÂÇ¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤ËÊ¬¤«¤ë¹ë²÷¤ÊÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ä¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¶ìÏ«¤·¡¢ÂÇÎ¨.171¤ÈÄãÌÂ¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï.048¤È¿¼¹ï¤Ç¡¢8ÂÇÅÀ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î14Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç2·³À¸³è¤¬Â³¤¤¤¿¡£Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ÏÌ¤Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·Å·ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÄ©Àï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¡£¤¹¤´¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¼ê²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤À¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î½ç±þ¤òÉ¬»à¤Ë»î¤ß¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÄº¾å·èÀï¤Ë¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿½õ¤Ã¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â³èÌö¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍèÇ¯¤Ï1·³¤âºÇ¹â¤Î½ç°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹Áª¼ê¤ÎÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
