¡¡¡Ö³ÚÅ·£±¡Ý£²¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£µÆü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¡¦»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï´û¤ËÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ï±äÄ¹Àï¤ÇÀËÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢»î¹ç¸å¤ËÀÐ°æ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ê£Ç£Í¡Ë¤¬Íèµ¨¤ÎÂ³Åê¤òÌÀ¸À¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È°éÀ®ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë£±·³´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆºÆÅÐÈÄ¡££¶£·¾¡£·£´ÇÔ£²Ê¬¤±¤Î£´°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²·³´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¼ã¼ê¤Î²Ö¤ò£±·³¤Çºé¤«¤»¤¿¡£¸åÈ¾Àï¤«¤é¤Ï£±ÈÖ¤Ë£²Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÅç¤òÄêÃå¤µ¤»¡¢¹õÀî¤ÏÃæ¼´¤òÇ¤¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë°é¤Ã¤¿¡£½¡»³¤â¥±¥¬¤Ê¤¯£±·³¤ò´°Áö¤·¤¿¡£ÀÐ°æ£Ç£Í¤Ï¡ÖÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò·ì¹ÔÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔÃÍ¤Î¾å¤¬¤ëÁª¼êµ¯ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£µ¨¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹ÉñÂæ¤¬À°¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¸÷¤Ã¤¿¼ã¤ÎÏ¤Ø¤â¡¢¡ÖËÍ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¿¼¤¤¤Î¤Ç¡£Èà¤é¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡££±£¹Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¤Ç¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅÚÂæ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤·¡¢²ù¤·¤µ¤òÈîÎÁ¤ËÍèµ¨¤³¤½²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¡£