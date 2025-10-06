ÁáÂç¡¡ÍðÂÇÀïÀ©¤·£±¾¡£±ÇÔ¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÅÄÏÂ¤¬£²²ó£°Éõ¡¢³«Ëë£µÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ
¡¡¡ÖÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¡¢ÁáÂç£±£µ¡Ý£±£°Ë¡Âç¡×¡Ê£´Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡£²²óÀï£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£´Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÁáÂç¤¬Ë¡Âç¤È¤ÎÍðÂÇÀï¤òÀ©¤·£±¾¡£±ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡££±£°¡Ý£±£°¤ÎÈ¬²ó¤ËÂåÂÇ¡¦²¬À¾Í¤ÌïÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡¦ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡Ë¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê£´Ç¯¡¦Áá¼Â¡Ë¤¬£²²óÌµ¼ºÅÀ£²Ã¥»°¿¶¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¡¢³«Ëë¤«¤é£µÀïÏ¢Â³£°Éõ¤È¤·¤¿¡£·ÄÂç¤ÏÅìÂç¤ò²¼¤·£±¾¡£±ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÙÌÜ¤ÎÄÉ·â¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£ºÇÂç£¸ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤¿£±£µ¡Ý£±£°¤ÎÈ¬²ó¤«¤éÅÄÏÂ¤¬ÅÐÈÄ¡£¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤è¤êÄã¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÅê¤¸¤ëÆÈÆÃ¤Îµ°Æ»¤Ç¡¢Ë¡ÂçÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤ò£²²ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÊÑ²½µåÃæ¿´¤ËÁê¼ê¤ò¸¸ÏÇ¡£ÆÃ¤Ë¸µÀ¾Éð¡¦Ä¬ºê¡Ê¸½À¾Éð¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î°ã¤¦£²¼ïÎà¤òÁà¤ë¥·¥ó¥«¡¼¤¬È´·²¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤Ç£²¤Ä¤Î¥¼¥í¤ò¹ï¤ß¡¢³«Ëë¤«¤é¼ç¤ËÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ£µ»î¹ç¤Ç·×£µ²ó£±¡¿£³¤òÌµ¼ºÅÀ¡£³ÚÅ·¡¦°æ¾å¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÅê¤²¤Ã¤×¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ä¾µå¤¬¶¯¤¤¡£¥·¥ó¥«¡¼¤Ï¥×¥í¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡£±£°µåÃÄ¤«¤éÄ´ºº½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¥¼¥í¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÅÄÏÂ¡££´Ï¢ÇÆ¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¡¢¡È¼é¸î¿À¡É¤¬¿®ÍêÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£