¡¡¡Ö½©µ¨¹â¹»ÌîµåÂçºåÂç²ñ¡¦½à·è¾¡¡¢¶áÂçÉÕ£¶¡Ý£´ÂçÀ®³Ø±¡Âç¹â¡×¡Ê£µÆü¡¢£Ç£Ï£Ó£Á£Î£Ä£ÏÆî¹ÁÌîµå¾ì¡Ë
¡¡ÂçºåÂç²ñ½à·è¾¡£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶áÂçÉÕ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Î¤ª¤¤À®°©¡Ê¤»¤¤¤¢¡ËÆâÌî¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤ò´Þ¤à£³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤ÈÌöÆ°¤·¡¢ÂÀÀ®³Ø±¡Âç¹â¤Ë£¶¡Ý£´¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡££²£°£±£·Ç¯°ÊÍè£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ï¶â¸÷Âçºå¤ò£²¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤Æ£±£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆ±Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£·è¾¡¤Ï£±£²Æü¤Ë£Ç£Ï£Ó£Á£Î£Ä£ÏÆî¹ÁÌîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÇìÉã¤Î¸½Ìò»þÂå¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¶áÂçÉÕ¡¦¾®µ×ÊÝÀ®°©¤Ï²÷²»¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£º¸Â¤ò¤µ¤Ã¤È¾å¤²¤ÆÃåÃÏ¤ÈÆ±»þ¤ÎÎÏ¶¯¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¡£±Ô¤¤ÂÇµå¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¼¡¡¹¤ÈÊü¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö£±ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢½é²óÀèÆ¬¤Ç±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æó²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Ç£²£°£°£²Ç¯°ÊÍè£²£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÇìÉã¤Ç¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¥×¥ì¡¼¤òÆ°²è¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤Æ°é¤Á¡ÖÂÎ½Å¤ò°ìÈÖ¾è¤»¤é¤ì¤ë¡£¤¤ì¤¤¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤¿¡×¤È頰¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤È¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌîµå¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤À¤¬¡Ö´Ä¶¤â¤¤¤¤¤·¡¢¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶áÂçÉÕ¤ËÆþ³Ø¤·¤¿À®°©¡£ÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¤±¤ó°ú¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë£±£¸Ç¯²Æ°ÊÍè¤Î¹Ã»Ò±àÀÚÉä¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡¢¡¾®µ×ÊÝ¡¡À®°©¡Ê¤³¤¯¤Ü¡¦¤»¤¤¤¢¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£±£°·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£±£·ºÐ¡£ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è½Ð¿È¡££±£·£µ¥»¥ó¥Á¡¢£·£³¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤Ë¤ÏÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø»þÂå¤Ï¿¼Àî¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÈÄ¶¶Âè»°Ãæ¤Ç¤ÏÅìÎýÇÏ¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£¶áÂçÉÕ¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£