¡ÚËèÆü²¦´§¡ÛÀï¤¤½ª¤¨¤Æ
¡¡¢§4Ãå¥Ç¥£¥Þ¥¤¥¶¥¥Ã¥É¡Ê´äÅÄË¾¡Ë¾õÂÖ¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤ÊÇÏ¾ì¤Ê¤é½½Ê¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¢§5Ãå¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡ÊÀ¾Â¼½ß¡Ë¤Þ¤ÀËÜÍè¤Î¥¨¥ë¥È¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãå¼Â¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤À¤·¡¢¼¡¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¢§6Ãå¥¸¥§¥¤¥Ñ¡¼¥à¥¹¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1Îó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§8Ãå¥í¥ó¥°¥é¥ó¡ÊÃ°Æâ¡ËµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¾¯¤·µÞ»Å¾å¤²µ¤Ì£¤Ç¤âµÓ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼¡¤¬³Ú¤·¤ß¡£
¡¡¢§9Ãå¥·¥ë¥È¥Û¥ë¥ó¡Ê¿·³«»Õ¡Ë»×¤Ã¤¿¤è¤êÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÁ°Áö¤«¤é14¥¥í¸º¡Ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡¢§10Ãå¥é¥Õ¥¡¥É¥¥¥é¡Ê¿û¸¶ÌÀ¡ËÆ»Ãæ¤Ï¼ê±þ¤¨ÎÉ¤¯¹Ô¤±¤¿¡£ºÇ¸å¤ËµÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢G2¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¡£
¡¡¢§11Ãå¥·¥ê¥¦¥¹¥³¥ë¥È¡Ê¸ÅÀîµÈ¡Ë¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ê¤¬Â®¤¹¤®¤¿¡£³«Ëë½µ¤ÎÇÏ¾ì¤Ç³°ÏÈ¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£