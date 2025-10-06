¡ÚµþÅÔ¿·ÇÏÀï¡Û¥Ñ¥¤¥í¥Þ¥ó¥µ¡¼¡¡³Ú¡¹2ÇÏ¿Èº¹V¡¡µÈÂ¼»Õ¡¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Êµ³¾è¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡µþÅÔ3R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¥Ñ¥¤¥í¥Þ¥ó¥µ¡¼¡Ê²´¡áµÈÂ¼¡¢Éã¥Ñ¥¤¥í¡Ë¤¬2ÈÖ¼ê¤«¤é³Ú¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥À¥é¥¹¤Ë2ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¡¢½é¿Ø¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²£»³Éð¤Ï¡ÖÆ»Ãæ¡¢Êª¸«¤·¤¿¤êÄ¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤âÂÀ×¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É2Ãå¤ÎÇÏ¤¬Íè¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È´èÄ¥¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£µÈÂ¼»Õ¤Ï¡Ö¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¿¤Ó¡£¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Êµ³¾è¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¡£º£¸å¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÃ»´üÊüËÒ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¡¡