¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬°ìÌëÌÀ¤±¤Ç¼èºàÂÐ±þ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤ÎÂè1Àï¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò°ìÌëÌÀ¤±¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»¶¤é¤·¡¢Æâ³°³Ñ¡¢¹âÄã¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤Ïº£Ç¯°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÂ®µå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¾ï¤ËÅª¤ò³°¤¹¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Í½Â¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºòÆü¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤â¥¿¥¤¥é¡¼¡Ê¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ë¤â¤½¤ÎÅÀ¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥«¡¼¥Ö16µå¤òÅê¤¸¤Æ6µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¼è¡£3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¡¢6²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¤¤¤º¤ì¤â¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£9Ã¥»°¿¶¤Î¤¦¤Á4¸Ä¤ò¥«¡¼¥Ö¤ÇÃ¥¤¦¤Ê¤É·è¤áµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¸ÏÓ¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿½é²ó¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£3¡¢5²ó¤È¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òµÊ¤·¡¢º¸ÏÓ¥¹¥È¥é¡¼¥à¤ÈÂÐ¤·¤¿7²ó¤â¸«Æ¨¤·»°¿¶¤·¤¿¡£¡Ö¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¥·¥ó¥«¡¼¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¥¾¡¼¥ó¤ò³°¤ì¤¿¤¿¤Þ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢µÕ¤Ë¸«Æ¨¤·¤¿µå¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£°¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¤Î°¤¤°ìÆü¡£ÌÀÆü¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌäÂê»ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ç¤Ï2²ó¤Ë3¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6²ó9Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅêµå¤ËÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³ä¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÇ·â¤ËÂ¿¾¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤ËºòÆü¤Ï3¼ºÅÀ¤Ç¤É¤¦¤·¤Î¤°¤«¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÂÇÀÊ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Î½ÐÍè¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë