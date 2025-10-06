¡Ö´Ú¹ñ¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤«¡×¶âÀµ²¸»á¡¢±éÀâ¤Ç³Ë»ÈÍÑ¤Î¶¼¤·
ËÌÄ«Á¯¹ñ±Ä¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¡ÊKCNA¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í¤Ç4Æü¡¢ÉðÎÏÁõÈ÷Å¸¼¨²ñ¡Ö¹ñËÉÈ¯Å¸¡½2025¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬±éÀâ¡£Æ±»á¤Ï¡¢ÊÆ´ÚÎ¾¹ñ¤¬¿Ê¤á¤ë·³»öÅªÏ¢·È¤ä³ËÍÞ»ßÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ë¶¯¤¯È¿È¯¤·¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÌÀ³Î¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¡Ö´Ú¹ñÎÎÅÚ¤¬°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢Èà¤é¼«¿È¤¬È½ÃÇ¤¹¤Ù¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£Ä«Á¯È¾Åç¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶âÀµ²¸»á¤Ï±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤È¼þÊÕÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª¹¶·â¼êÃÊ¤ÈÄå»¡¼êÃÊ¤ÎÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤òÆ°°÷¤·¤¿·³»öÅªÅ¨ÂÐ¹Ô°Ù¤ò¡¢¹ñ²È°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¶¼°Ò¤ÎÈ¯À¸²ÄÇ½À¤È¤ÎÏ¢´Ø¤ÎÃæ¤Ç±Ô¤¯Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñÃÏ°è¤ÎÊÆ·³ÉðÎÏ¤ÎÁý¶¯¤ÈÀµÈæÎã¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀïÎ¬Åª´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÃ¼ì»ñ»º¤ò¤½¤ì¤ËÁê±þ¤·¤¯½ÅÍ×´Ø¿´¤ÎÉ¸Åª¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Í»ö¤Ë¤Ïºß´ÚÊÆ·³¤ËÂÐ¤·¡¢³ËÊ¼´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤Î¶¼¤·¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¶âÀµ²¸»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÊÆ´ÚÎ¾¹ñ¤Î·³»ö³èÆ°¤ò¡ÖÄë¹ñ¼çµÁ¤ÎÀèÀ©ÂÇ·â½àÈ÷¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤ª¤è¤Ó¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¼«¹ñ¤Î·³»ö»ñ»º¤ò³ÈÂçÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤ÊÉðÎÏÁý¶¯¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¿·¤¿¤Ê·³»öµ»½ÑÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶âÀµ²¸»á¤Ï¡Ö´Ú¹ñÎÎÅÚ¤¬·è¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢Èà¤é¼«¿È¤¬È½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¡ÖÀïÎ¬Ê¼´ï¤ò´Ú¹ñËÜÅÚ¤Ë¾È½à¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È¤Î²ò¼á¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
KCNA¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶âÀµ²¸»á¤Ï±éÀâÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«±ÒÅªÀïÁèÍÞ»ßÎÏ¡×¤Î¶¯²½¤ò·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö¼«¸ÊËþÂ¤ÏÄäÂÚ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤Î·³»öÅªÇ½ÎÏ¤Ï¾ï¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·³¼û¹©¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶áÂå²½¤ÈÊ¼´ï³«È¯¤Î·ÑÂ³¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ñËÉÈ¯Å¸¤Î¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤¬¶á¤¯¼¨¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤ÎÊ¼´ïÈ¯É½¤òÍ½¹ð¤¹¤ëÈ¯¸À¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢·³»ö±ÒÀ±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ä¿··¿ÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊICBM¡Ë¤Î»î¼Í¡¢¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Î¸ø³«¤Ê¤É¡¢·³»öÎÏ¸Ø¼¨¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¿¾í¤Ç¤ÏÅ¸¼¨²ñ¤Î³«Ëë¤ò½Ë¤¦¹Ô»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤ä·³¼û»º¶È´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¡ÖÅÞ¤Î»ØÆ³¤Î²¼¤Ë¶¯¹ñ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£KCNA¤Ï¡ÖÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¹ñËÉÎÏÈ¯Å¸¤Î¿·»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÎò»ËÅª·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë¡Ö²Ê³Øµ»½ÑÎ©¹ñ¡¦·³»ö¶¯¹ñ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¶âÀµ²¸»á¤Î±éÀâ¤Ï¡¢³°Éô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸£À©¤ÈÆâÉô¤Î·ëÂ«¤òÆ±»þ¤ËÁÀ¤Ã¤¿Åµ·¿Åª¤Ê¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ´ÚÎ¾¹ñ¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö³ÈÂçÍÞ»ß¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¥¿¥ì¥ó¥¹¡Ë¡×¶¯²½¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤òÉ½ÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ñÆâ¤Î¹ñËÉ»º¶È´Ø·¸¼Ô¤ä²Ê³Ø¼Ô¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÀ©¤ÎÀµÅýÀ¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬Æ©¤±¤ë¡£
´Ú¹ñ¹ñËÉ¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î¤³¤¦¤·¤¿È¯É½¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¼Â¸³¤ä¿·Ê¼´ï¸ø³«¤ÎÁ°¿¨¤ì¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£