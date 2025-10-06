¤â¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤ä¤á¤ë¤ï¡Ä¡ÒÇ¯¶â·î13Ëü±ß¡Ó72ºÐÊì¡¢ÎÞ¤Î·èÃÇ¡£¡Ò·î¼ý50Ëü±ß¡Ó¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î45ºÐÄ¹ÃË¤¬¾·¤¤¤¿Èá·à
¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢»þ¤ËÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¤¡×¤«¤é¡Ö»Ù¤¨¤é¤ì¤ë°ìÊý¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿ÆÀ¤Âå¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àº£¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¸¥¿È¤òÂ³¤±¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡£¿Æ¤Îµ¾À·¤Î¤¦¤¨¤ÇÀ®¤êÎ©¤ÄÀ¸³è¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ëÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
72ºÐÊì¤Î¡Ö¸Â³¦¡×¡Ä·î¼ý50Ëü±ß¤Î45ºÐÄ¹ÃË¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖºÇ¸åÄÌ¹ð¡×
ÎëÌÚ Àá»Ò¤µ¤ó¡Ê72ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£Ä¹ÃË¤Ç¤¢¤ë·ò°ì¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Êì¿Æ¤ÎÌòÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ë¡¢70ºÐ¤ò²á¤®¤¿»ä¤¬Ä«¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤Ë¹Ô¤¯ËèÆü¤¬Â³¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¹ñÌ±Ç¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·î13Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Æ±µï¤¹¤ëÄ¹ÃË¤Î·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃæ·ø´ë¶È¶ÐÌ³¡£·î¼ý¤Ï¼ê¼è¤ê¤Ç50Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¼ýÆþ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¤È¤·¤Æ·î¤Ë¿ôËü±ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¿©Èñ¤ä»¨Èñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÀá»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤«¤éÏÅ¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²È»ö¤Ï°ìÀÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ä«¿©¤Î½àÈ÷¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Î¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¡¢ÁÝ½ü¡¢ÀöÂõ¡¢¤½¤·¤Æµ¢Âð¸å¤ÎÍ¼¿©¤Î½àÈ÷¤È¸åÊÒÉÕ¤±¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÀá»Ò¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÃË¤ÏÂæ½ê¤ËÎ©¤Ä¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î¸Å¤¤¹Í¤¨Êý¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦»ä¤â¼ã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ËèÆü¡¢ÂÎ¤ÏÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÄ«¡¢»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£·ò°ì¤µ¤ó¤ÎÄ«¿©¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Âæ½ê¤Ç¤á¤Þ¤¤¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤¡¢¤¹¤°¤Ë°Õ¼±¤ÏÌá¤ê¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ÏÀá»Ò¤µ¤ó¤Ë¼«¿È¤ÎÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤òÄË´¶¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·ò°ì¤È¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ë°ì¸Í·ú¤Æ¤òÇäµÑ¤·¡¢¼«¿È¤ÏÀ¸³è»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤¿¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î½»Âð¤Ø°Ü¤ê½»¤à¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ôÆü¸å¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ò·ò°ì¤µ¤ó¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Â©»Ò¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤ÎÂÎ¤òµ¤¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤Î²È¤òÇä¤ë¡©¡¡¤¸¤ã¤¢²¶¤Ï¤É¤³¤Ë½»¤à¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËèÆü¤Î¤´ÈÓ¤ÏÃ¯¤¬ºî¤ë¤ó¤À¡©¡¡²¶¤ÏÎÁÍý¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¾¡×
°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë·ò°ì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ä¹Ç¯Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿»å¤¬¤×¤Ä¤ê¤ÈÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£72Ç¯´Ö¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¤³¤Î¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏÈè¤ì¤¿¤ï¡£¤â¤¦ÌµÍý¡×
¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¥·¥ó¥°¥ë¡×¤È¹âÎð¿Æ¤Îº¤µç¡Ä¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¸½¼Â
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î»³ÅÄ¾»¹°»á¤¬Äó¾§¤·¤¿³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¥·¥ó¥°¥ë¡×¡£À®¿Í¤·¤Æ¤â¿Æ¸µ¤«¤éÆÈÎ©¤»¤º¡¢·ÐºÑÅª¡¦»þ´ÖÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ëÆÈ¿È¼Ô¤ò»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¥·¥ó¥°¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄ´ºº¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð2020Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ°÷¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¡ÊÀ¤ÂÓ¼ç¤¬¸½Ìò¤Î3À¤ÂåÀ¤ÂÓ¤Ê¤É¤â´Þ¤à¡Ë¤ÏÌó2,270ËüÀ¤ÂÓ¡£¤½¤Î¤¦¤Á30¡ó¤ÏÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¡ÊÆÈµï¹âÎð¼Ô¡Ë¡¢30¡ó¤¬É×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÀ¤ÂÓ¡¢25¡ó¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤È¤ÎÆ±µï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é¼«Î©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃæÇ¯ÁØ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢Èà¤é¤ò»Ù¤¨¤ë¿ÆÀ¤Âå¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ6Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¶â³Û¤Ï536Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï410Ëü±ß¡£¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¯¤ÈÊ¿¶Ñ314.8Ëü±ß¡£¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤ÎÄã½êÆÀ¤Ö¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ç¯¶â¼õ¼èÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á´½êÆÀ¤Î¤¦¤Á¡ÖÇ¯¶â¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤¬100¡ó¡×¤Ï43.4¡ó¡¢¡Ö80¡Á100¡ó¡×¤¬16.4¡ó¡£Ç¯¶â¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬ÁêÅö¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ò¼õ¤±¤ÆÇ¯¶â¤Î»Ùµë³Û¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹âÊ¬¤Î¾å¾º¤Ï¸«¹þ¤á¤º¡¢¼Â¼Á¸º³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢À¸³è¶ì¤òÁÊ¤¨¤ë¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Ä´ºº¤ÇÀ¸³è°Õ¼±¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸³è¤¬¤ä¤ä¶ì¤·¤¤¡×¤¬30.6¡ó¡¢¡ÖÀ¸³è¤¬Èó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¡×¤¬25.2¡ó¡£¼Â¤Ë60¡ó¼å¤¬À¸³è¶ì¤òÁÊ¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¹âÎð¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Ë¤è¤ë²á´³¾Ä¡¦²áÊÝ¸î¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤«¤é¤¯¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼¤äÂ¾¼Ô¤Ø¤Î°ÍÂ¸¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Î¿Æ»Ò¤Î¶¦°ÍÂ¸¤Ê¤É¡¢»Ò¤Î¼«Î©¤òË¸¤²¤ë¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£
¡Öº£¤ÏÃ¸¡¹¤È¼«Âð¤ÎÇäµÑ¤È¡¢»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤ÏÌ¤¤À¤Ë¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÅª¤ÊÍ±Í½¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂÎÏ¹Ô»È¤Ë½Ð¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
