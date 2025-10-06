ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹L¤Î½éÆü¤«¤é»²Àï¡¡ÀµÊá¼ê¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò¶»¤Ë¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µÜºê¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿ºå¿À¡¦ºäËÜ¤ÎÉ½¾ð¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤ç¤¦6Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½éÆü¤«¤é»²Àï¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ø¸þ¤±¡¢¼Â¤ê¤Î¤¢¤ë´ü´Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡ËËÜÍè¤Ê¤é¼ã¤¤»Ò¤¬¹Ô¤¯¾ì½ê¡£¤½¤ì¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÀï¤Î¾ì¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¼ã¼ê¤ÎÃÃÏ£¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¼ÂÀï¤Î¾ì¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·È½ÃÇ¡¢¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Þ¤Ç´ü´Ö¤¬¶õ¤¯¤¿¤á¡ËÆñ¤·¤¤»þ´Ö¤È¼þ¤ê¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤À¤±¡×
¡¡¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ100»î¹çÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ë117»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¦¤Á115»î¹ç¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤â108»î¹ç¡£ÀµÊá¼ê¤Î¼«³Ð¤ò¶»¤Ë¡¢16Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè2Àï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ò¸«¿ø¤¨¤ëºÍÌÚ¤é¡¢Ä´À°ÅÐÈÄ¤¹¤ëÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¡×¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤¬DeNA¡¢µð¿Í¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£
¡¡º£µ¨¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î2¡¦21¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¡¢¼é¤ê¾¡¤ÄÌÔ¸×¤òºäËÜ¤¬»Ù¤¨¤ë¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë