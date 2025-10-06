ºå¿À¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡¡11Æü¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹L¤ÇCSÀèÈ¯ºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤Ø¡¡Éüµ¢¸å2ÅÙÌÜ¤Î¼ÂÀï¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À
¡¡ºå¿À¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬11Æü¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¹ÅçÀï¡ÊÅ·Ê¡¡Ë¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£CS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á°È¾Àï¤À¤±¤Ç6¾¡¤òµó¤²¤¿½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¡£¤·¤«¤·¡¢8·î18Æü¤Ë²¼»è¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï2·³Ä´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢3Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î2·³Îý½¬»î¹ç¡ÊSGLÆôºê¡Ë¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ2²ó¤ò´°Á´Åêµå¤È½çÄ´¤Ê²óÉü¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤Ï½éÀï¤ÏÂ¼¾å¡¢Âè2Àï¤ÏºÍÌÚ¡¢Âè3Àï¤Ï¹â¶¶¤ÎÀèÈ¯¤¬Ç»¸ü¡£Âè4Àï°Ê¹ß¤Ï°ËÆ£¾¡¢ÂçÃÝ¤é¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢º£µ¨90²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ113¸Ä¤È¹â¤¤Ã¥»°¿¶Î¨¤ò¸Ø¤ë½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¹Ã»Ò±à¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£ºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤Ø¤ÎÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£¡¡