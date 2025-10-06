¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û´ØÀ¾¤ÈµÜºê¤Ç2µòÅÀÄ´À°¤Ë¡ÖÊ¿ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÆÃ¤Ë²¿¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û
¡¡¢§´ØÀ¾¤ÈµÜºê¤ÇÄ´À°¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡¡¶á¤¤¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¡£À¤³¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤Í¡¢¤¹¤°Ãå¤¯¤·¡£SGL¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Í¡¢Ê¿ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£°ìºòÇ¯¡¢ÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ï¢·¸¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£¤ÏÅÅÏÃ¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ±ÇÁü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤ÇÁá¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÆÃ¤Ë²¿¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¢§¸½Ìò»þÂå¤ÏMLB¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê±ÇÁü¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤ÈNPB¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç®¤¯¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤½¤Î»þ¤¬¡ÊCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ë15Æü¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡£