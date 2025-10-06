·§Ìî¸ÅÆ»¤Ç¤¢¤Ö¤ê¥¢¥æºî¤ê¡¡½©¤ÎÉ÷Êª»í
¡¡À¤³¦Ê¸²½°ä»º¡Öµª°Ë»³ÃÏ¤ÎÎî¾ì¤È»²·ØÆ»¡×¤Î·§Ìî¸ÅÆ»¡¦ÃæÊÕÏ©¤Ç¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊÝÂ¸¿©¡¢¤¢¤Ö¤ê¥¢¥æºî¤ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½©¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¡¢¸ÅÆ»Êâ¤¤ÎµòÅÀ¤Î°ì¤Ä¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤Î¿À¼Ò¡ÖÂì¿¬²¦»Ò¡×¤½¤Ð¤ÎÅÚ»ºÊªÅ¹¤ÈÌ±½É¤ò±Ä¤àÌÚÅÄ¹ë¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÄÁ¤·¤¤ÊÝÂ¸Ë¡¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£
¡¡5É¤¤º¤ÄÆì¤Ë¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Ä¤ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï°ì¤Ä4Àé±ß¡£¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ëÉÙÅÄÀî¤Ç²Æ¤ËÄà¤ê¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤¿¥¢¥æ¤ò²òÅà¡£Ãº²Ð¤Ç¿åÊ¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤±¤ë¤Þ¤Ç2Æü´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤¢¤Ö¤ë¡£¤¢¤Ö¤ê½ª¤¨¤¿¥¢¥æ¤Ï10·îËö¤´¤í¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÌÚÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃº²Ð¤Ç¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¢¥æ¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÍ§Äà¤ê¤Î¥¢¥æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£