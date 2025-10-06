¿·ÂÎÁàÃÄÂÎ¡¡£±£µºÐ¡¦¹â£±¿¿Æé¡õÀî¸ý¤¬½éÁª½Ð¡¡ÎëÌÚ¡õ°ðÌÚ¤Ï¤È¤â¤Ë¸½Ìò°úÂà¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡¡
¡¡¿·ÂÎÁàÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££¸·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÄ¸ýµ×Çµ¡ÊÅì½÷ÂÎÂç¡Ë¡¢ÅÄÊÕ´ÑÀ¤Ç¸¡Ê¤«¤»¤Î¡Ë¡áÆü½÷ÂÎÂç¡¢À¾ËÜ°¦¼Â¡ÊÀéÍÕ¡¦¾¼ÏÂ³Ø±¡¹â¡Ë¡¢²ÖÂ¼²Æ¼Â¡ÊÄ¹Ìî¡¦¾¾ËÜ¹ñºÝ¹â¡Ë¡¢ÅÄÃæÍ§ºÚ¡ÊÊ¼¸Ë¡¦´ØÀ¾³Ø±¡¹â¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¿Æéô¥¡Ê¹áÀî¡¦´Ñ²»»ûÁí¹ç¹â¡Ë¡¢Àî¸ýè½»Ò¡ÊÅìµþ¡¦¶ð¾ì³Ø±à¹â¡Ë¤Ï½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¿Æé¡¢Àî¸ý¤Ï¤È¤â¤Ë¹â¹»£±Ç¯À¸¤Î£±£µºÐ¡£¿¿Æé¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Àî¸ý¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ì´¤¬°ìÊâ¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤Ç¡¢£³Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÎëÌÚÊâ²Â¡Ê£²£¶¡Ë¡á¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡¢ÂåÉ½°úÂà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ðÌÚÍûºÚ»Ò¡Ê£²£²¡Ë¡á¤ß¤É¤ê¥¯¡á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤È¤â¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÎÞ¡£°ðÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¶¥µ»À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢¸½Ìò¤òÂà¤¯°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£