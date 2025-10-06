TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤Î¤¦Ìë¡¢Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î³á¤¬Ã«±Ø¤Ç¡¢Îó¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»ÏÈ¯¤«¤é°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°0»þÁ°¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤«¤é¡¢Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±Ø¤Ç¡ÖÅÅ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢³á¤¬Ã«±Ø¤ËÅþÃå¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½ÂÃ«¹Ô¤­¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬²óÁ÷Îó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢²óÁ÷Îó¼Ö¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾èµÒ¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤Ï»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»ÏÈ¯¤«¤éÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤¬½ÂÃ«±Ø¤«¤éºí¾Â±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç°æÄ®Àþ¤Ç¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ±¿Å¾ºÆ³«¤Î¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£