¡¡ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¤Î¹ñÎ©¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ»ñÎÁ´Û¤Ï¡¢²óÉü¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬ÎÅÍÜ½ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¾¯Ç¯»þÂå¡¢Î¾¿Æ¤Ë°¸¤Æ¤Æ½ñ¤¤¤¿¼ê»æ13ÄÌ¤ò¸ø³«¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï1948Ç¯¤Ë·§ËÜ¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¾®³Ø6Ç¯¤ÇÎÅÍÜ½ê¤ËÆþ½ê¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢²¬»³¸©¤ÎÎÅÍÜ½êÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·ÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13ÄÌ¤Ï¡¢61¡Á73Ç¯¤´¤íÎ¾¿Æ°¸¤Æ¤Ë½ñ¤¤¤¿·×67ÄÌ¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÉô¡£¼Ò²ñ¤ÇÊë¤é¤¹ÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ä¡¢ÊÑ·Á¤·¤¿¼ê¤ÎÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î³ëÆ£¡¢³ÖÎ¥¤Ë¤è¤êÁÄÊì¤Î»à¤ËÌÜ¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÊ°¤ê¤Ê¤É¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë²èÅ¸¤Ï12·î27Æü¤Þ¤Ç¡£