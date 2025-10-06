92ºÐ¹õÌøÅ°»Ò¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¿ÊÊâ¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¡×Àä¤¨¤Ì¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¡¡µ¼Ô¤â°ìÀ¸³¶¤Î²¿¤«¤ò¡Ä
¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ëÏ¯ÆÉ·à¡Ö¥Ï¥í¥ë¥É¤È¥â¡¼¥É¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
20Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤êº£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¡£79ºÐ¤Î½÷À¡¦¥â¡¼¥É¤È19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦¥Ï¥í¥ë¥É¤Ë¤è¤ë60ºÐº¹ÃË½÷¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¥Ï¥í¥ë¥ÉÌò¤Ï²áµî¤ËÇÐÍ¥¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ê40¡Ë¤é¤¬±é¤¸·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿Ìò¡£º£²ó¤ÏTravis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ê30¡Ë¤¬6ÂåÌÜ¥Ï¥í¥ë¥É¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¸æÇ¯92ºÐ¡£¹õÌø¤Ï100ºÐ¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¡Ö¡Ê100ºÐ¤Þ¤Ç¡ËÉñÂæ¤âÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼õ¤±Åú¤¨¤Ï³êÀåÎÉ¤¯¾ï¤Ë¥Ï¥¥Ï¥¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿³°Â¦¤Î°õ¾Ý¤è¤ê¤â¹õÌø¤ÎÆâÂ¦¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¡£¡¡´ÑµÒ¤ÈÄ¾¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¾å±é»þ¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤¬²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢µÒÀÊ¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÏ¯ÆÉ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¶õ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¡×¤È°¦¤ª¤·¤ß¡ÖËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¿ÊÊâ¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦¿´¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤¤ªÁê¼ê¡Ê¼·¸Þ»°³Ý¡Ë¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦µ¤¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤ÇËèÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë·à¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÉ½¾ð¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«Ìµ¼Ùµ¤¡£¤Þ¤ë¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÎÉþ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¤Î¤è¤¦¡£¼«Ê¬¤è¤ê60ºÐ¶á¤¯Ç¯²¼¤Î¶¦±é¼Ô¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¡¢¼«¿È¤ò¹â¤á¤ëÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìºòÇ¯¤Î12·î¡¢¹õÌø¤Î±Ç²è¡ÖÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¸ø³«µÇ°¥Æ¥£¡¼¥Á¥¤¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹õÌø¤Ë¡Ö100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿»²²Ã¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÈ×¡¢¹õÌø¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÄ¹À¸¤¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£»ä¤¬100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤ÏÄ¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¼õ¤±¼è¤ê¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¤Ã¤È¡¢²¿¤Ë¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¸¶Æ°ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
À¸³¶Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£À¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ç¶½Ì£¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ä³Ú¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¸½Âå¤Ç¤ÏÁªÂò»è¤ÎËÉÙ¤µ¤«¤é´Ø¿´¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸³¶¹¥¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²¿¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û