ÂçÃ«æÆÊ¿ »þ´Ö²Ô¤®¤Ç¹×¸¥¡ª9²ó¤Î»Íµå¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¥ªー¥Àー¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡ËMLB¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥º ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥êー¥º ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ
¥Õ¥£¥êー¥º¤È¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥êー¥°¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤ÏÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬5-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6²ó¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤Ç½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥ÉÎ¢¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Î"½àÈ÷»þ´Ö"¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç°Õ¿ÞÅª¤ËÂÇÀÊ¤òÇ´¤ê¡¢¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢9²ó¤Î¼«¤é¤Î»Íµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥£¥ë¡Ê¥¹¥ß¥¹¡Ë¤ÎÂÇÀÊ¤¯¤é¤¤¤«¤éÏ¯´õ¤¬ºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é"»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤"¤È¥ªー¥Àー¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
°ì¸«¡¢ËÞÂÇ¤òÈò¤±¤Æ½ÐÎÝ¤òÁÀ¤¦»Ñ¤Ë¤â¸«¤¨¤¿ÂçÃ«¤Î9²ó¤Î»Íµå¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¸ª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÅÐÈÄ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Áー¥à¥×¥ìー¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢2ÅÀ¥êー¥É¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ª²ó¤ØÆÍÆþ¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤ï¤º¤«11µå¤Ç1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥×¥íÆþ¤ê½é¥»ー¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
±Ô¤¤¥Õ¥©ー¥¯¤Ç¥á¥¸¥ãー¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼ÔJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥åー¥È¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤¬ÁíÎ©¤Á¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡ÖÏ¯´õ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
