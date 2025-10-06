º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ä¹Âµ¤ÎÉþ¤ò¡Ö¤â¤¦Ãå¤¿¡×or¡Ö¤Þ¤ÀÃå¤Æ¤Ê¤¤¡×¤É¤Ã¤Á¡© ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²ÌÈ¯É½
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡É¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡ËÆâ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ÎCat or Dog¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÁªÂò¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë2Âò¤ÎÅêÉ¼¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ä¹Âµ¤ÎÉþ¤ò¡Ø¤â¤¦Ãå¤¿¡Ùor¡Ø¤Þ¤ÀÃå¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤É¤Ã¤Á¡©¡×¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡¢¤³¤â¤ê¹»Ä¹
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤â¤¦Ãå¤¿¤è¡ª 8·îËö¤Ç¡Ö¤â¤¦²Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢½©ÅßÊª¤òÃå¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢G¥¸¥ã¥ó¤È¤«ÌµÍý¤ä¤êÃå¤¿¤â¤ó¤Í¡£¿¿²ÆÆü¤Ë¡£°ÕÃÏ¤ÇÃå¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§Ãå¤Æ¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀäÂÐ½ë¤¤¤è¤Í¡ª »ä¤Ï»Íµ¨ÀÞ¡¹¡¢¤Û¤ÜÄ¹Âµ¤è¡£Æü¾Æ¤±»ß¤áÅÉ¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Æ¡£Ä¹Âµ¤òÃå¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤Î¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§ÈþÈ©ÌäÂê¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£´é¤À¤±¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï¡Ä¡Ä
¡ü¤â¤¦Ãå¤¿ 58.9¡ó
¡ü¤Þ¤ÀÃå¤Æ¤Ê¤¤ 41.1¡ó
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ÎCat or Dog¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì
Ä¹Âµ¤ò¡Ö¤â¤¦Ãå¤¿¡×ÇÉ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¡ÈË¨¤¨Âµ¡É¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢ÀèÆüÌµÍýÌðÍý¡¢Ãå¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
°ìÊý¡¢Ä¹Âµ¤ò¡Ö¤Þ¤ÀÃå¤Æ¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤«¤é¤Ï¡¢ÍýÍ³¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¤¢¤Á¤¤¡×¤È°ì¸À¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§Àµ²ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ê¤Î¤è¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤¢¤Á¤¤¡ª
¡½¡½µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÎÉþÁõ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¤â¤¦Ãå¤¿¡×ÇÉ¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ö¤Þ¤ÀÃå¤Æ¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11678
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624