¡¡¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¾×·â²»¤ò»Ä¤·¤¿²¬ËÜ¤ÎÂÇµå¤¬¡¢µÕÊý¸þ¤Ø¤¹¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Î£±£°¥¹¥¤¥ó¥°ÌÜ¡£Çòµå¤Ï±¦Íã¸åÊý¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¡Ö¥·¥Þ¥À¥ä¡×´ÇÈÄ²¼Éô¤Î¥Ø¥ê¤ò¤«¤¹¤á¡¢µÒÀÊºÇ¾åÃÊ¤ËÃåÃÏ¤·¤¿¡£²£ÉÍ¤Ê¤é¾ì³°¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¿äÄê£±£³£°¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀÎý½¬¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥·¡¼¡×¤È±¦¼ê¿Í¤µ¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¥Ë¥ä¥ê¡££¹·î°Ê¹ß¤ËÂÇÎ¨£³³ä£¶Ê¬£¹ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¸ÂÇÅÀ¤ÎÌµÁÐ¥â¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¶ÃÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆþ¤ê¡¢¥®¥¢¤ò°ìÃÊ³¬¾å¤²¤¿¡£Á´ÂÎÎý½¬¤¬ºÆ³«¤·¤¿Á°Æü£´Æü¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ÇÄÌ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃåÍÑ¡££´£·¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£±£µÈ¯¡£º¸Íã¤Ë£³ËÜ¡¢Ãæ·ø¤Ø£µËÜ¡¢±¦Íã¤Ë£·ËÜ¤È¹³Ñ¤Ë°µ´¬¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÅ¨ÃÏ¤¬¡¢²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤Ø¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡££Ä£å£Î£Á¤Ï£Ã£ÓÂè£±£Ó¤Î³°Ìî¥¨¥ê¥¢¤òÁ´¤Æ¥Û¡¼¥àÂ¦¤Î³°Ìî»ØÄêÀÊ¤ËÀßÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È²¬ËÜ¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼Â¦¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢³°Ìî¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÀÄ°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¹Ã»Ò±à¤âËÍ¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤È¤¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡Ê¥Ó¥¸¥¿¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ê¥¢¤¬¡Ë¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£µÕ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤â¤Í¡¢ºå¿ÀÀï¤Î¤È¤¤Ï¡Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¥¾¡¼¥ó¤¬¡Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£²£³Ç¯£×£Â£Ã·è¾¡¤Ç¤Ï³«ºÅ¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ¤òÁê¼ê¤Ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¼çË¤¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¤Ïº£µ¨¡¢£¸»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£µ³ä£¸Ê¬£¶ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°ÂÇÅÀ¤È¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£µÇ¯£¹·î£µÆü¤Ë¤Ï¥×¥í£±¹æ¤âÊü¤Ã¤¿±ï¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Å¨ÃÏ¤òÌÛ¤é¤¹°ìÈ¯¤òÊü¤ê¹þ¤à¡£
¡¡Àô¸ý¡¢´ßÅÄ¡¢Ãæ»³¤é£´ÈÖ¤ÎÁ°¸å¤òÂÇ¤ÄÂÇ¼Ô¤¬¸®ÊÂ¤ß¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¡¢µÈÀî¤â£±·³¤ËºÆ¹çÎ®¡£ÂÇÀþ¤ÎÇË²õÎÏ¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£²£ÉÍ¡¢¹Ã»Ò±à¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤òÆÍÇË¤·¡Ö¡ô¥É¡¼¥à¤Ëµ¢¤í¤¦¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë