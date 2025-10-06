´ä¶¶¸¼¼ù¡¡±Ç²è½é½Ð±é¤Ç¡Ö¤æ¤¦¤Ð¤ê±Ç²èº×¡×¥Ë¥å¡¼¥¦¥¨¡¼¥Ö¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ·è¤Þ¤ë¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ÖÃË¿À¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è½é½Ð±é¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤·À¨¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£º£·î17Æü³«Ëë¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦¤æ¤¦¤Ð¤ê¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯»×¤¤½Ð±Ç²èº×¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¦¥¨¡¼¥Ö¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¼õ¾Þ¤â·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£