¥Þ¥óU¤Î32ºÐDF¤¬C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÆ±Î½¤Ë¡© ¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤é¥µ¥¦¥¸¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤È±Ñ»æÊóÆ»
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎDF¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡32ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍDF¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥ì¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£±¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ»æ¡ØMirror¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê32ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Õ¥¡¥¯¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬¡¢³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»æ¤Ï¡¢¡Ö¸½¹Ô·ÀÌó¤¬2026Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Ë¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óDF¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡32ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍDF¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥ì¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£±¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ»æ¡ØMirror¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê32ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Õ¥¡¥¯¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬¡¢³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»æ¤Ï¡¢¡Ö¸½¹Ô·ÀÌó¤¬2026Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Ë¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óDF¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª