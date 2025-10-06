Ãæ¹ñ¤Ç¤Î³¤Ãæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼ÀßÃÖ¡¢¾Ê¥¨¥Í¸ú²ÌÂç¤â´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë·üÇ°¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢10·îÃæ½Ü¤Î¼Â»Ü¤ò¤á¤É¤Ë¡¢¾å³¤²¹ç¤Î³¤Ãæ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼»ÜÀß¤òÀßÃÖ¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëËÄÂç¤ÊÇ®¤ò³¤¿å¤ÇÎäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³¤Ãæ¤Ç¤Î²»ÇÈÈ¯À¸¤ä³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ë´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎRFI¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤¬²ÔÆ¯¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀµ¾ï¤Ê²ÄÆ°¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¹ÅÙ¾å¾º¤òÍÞÀ©¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤Îµ¤²¹¤¬¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢Á÷É÷¤Ë¤è¤ëÎäµÑ¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÎäµÑÁõÃÖ¤ò»È¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÂçÅÅÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¿Í¹©Æ¬Ç¾¡ÊAI¡Ë¤ä¥¯¥é¥¦¥É¶ÈÌ³¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁõÃÖ¤ò³¤Äì¤ËÄÀ¤á¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î³¤¿å¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÎäµÑ¤¹¤ëÊýË¡¤À¡£¾å³¤²¤Ç¤Î¡Ö³¤Ãæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÀßÃÖ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³¤Íö¿®³¤»öÀßÈ÷¤ÎÍÌÛ¡ÉûÁí·ÐÍý¡ÊÉû¼ÒÄ¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤¬90¡óÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¡Ö³¤Ãæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶áÎÙ¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ë¤è¤ê¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬¡¢2018Ç¯¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤³¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡Ö³¤Ãæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬10·îÃæ½Ü¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÁá¤¤»þ´ü¤Ë±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¾¦ÍÑ¿åÃæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç³Ø¤äÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¡¢¡Ö³¤Ãæ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î²ÔÆ¯»þ¤ËÈ¯¤¹¤ëÃæ¼þÇÈ²»ÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤ÍÎ´Ä¶¤¬´³¾Ä¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤¬È¯¤¹¤ëÇ®¤¬³¤ÄìÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤ò¤¹¤Ç¤Ë¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·üÇ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë