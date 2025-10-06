ÁáÂç¡¡8ÅÀº¹ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤âÍðÂÇÀïÀ©¤·1¾¡1ÇÔ¡¡ÂåÂÇ¡¦²¬À¾¤¬·è¾¡ÂÇ
¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÂè4½µÂè2Æü¡¡ÁáÂç15¡½10Ë¡Âç¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡2²óÀï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÁáÂç¤Ï°ì»þ8ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÂåÂÇ¡¦²¬À¾Í¤ÌïÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬·è¾¡Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤¬13°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÍðÂÇÀï¤ÎËö¡¢Ë¡Âç¤ò15¡½10¤Ç²¼¤·1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÁáÂç¤Ï°ì»þ¤Ï8ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢10¡½10¤Î8²ó¤ËÆÍ¤Êü¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡3»Íµå¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿2»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ËÂåÂÇ¡¦²¬À¾¤¬ÃæÁ°¤Ë·è¾¡2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£ÀÐ¶¿²¬¤â¥ê¡¼¥°Àï1¹æ3¥é¥ó¤Ç¥À¥á¤ò²¡¤·¡¢µß±ç¤·¤¿°ÂÅÄ¤ËºòÇ¯4·î15Æü°ÊÍè¤ÎÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ¤ÄÊý¤ÏËþÅÀ¡£¡ÊÀèÈ¯¤Î¡Ë¹â¶¶¤âÎÉ¤¯Åê¤²¤¿Êý¤«¤Ê¡£¤¢¤¹¤Ï¥¿¥Ä¥¡Ê°ËÆ£¼ù¡Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤Ç¤Î¾¡¤ÁÅÀÃ¥¼è¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£