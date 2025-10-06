¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛËÙ¶×²»¡¡¥ß¥»¥¹½éV!¡¡16Ç¯Âç²ñ¤ÎÀã¿«¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¡¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡á6616¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¡Ë
¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿ËÙ¶×²»¡Ê29¡á¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿Ä¹¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¤¬Éü³è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤Ï¥ß¥»¥¹½éV¡£Åö»þ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿16Ç¯Âç²ñ¤ÎÀã¿«¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇÇ¯¾¯V¤òÁÀ¤Ã¤¿15ºÐ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¹µÈÍ¥ÍüºÚ¡ÊÊ¡²¬Âè°ì¹â1Ç¯¡Ë¤Ï71¤È¿¤Ð¤·¤¤ì¤ºÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Î3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¤Ç¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¿ËÙ¤Ï°ì½Ö¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤ÎÈá´ê¤òÀ®½¢¤·¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¿¡£½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¡¢À¾Æü¤¬¾È¤é¤·¤¿¡£
¡¡16Ç¯Âç²ñ¤Ç¿É»À¤ò¤Ê¤á¤¿¡£Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¸åÈ¾¤Ë¥ß¥¹¤¬Â³¤¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿17ºÐ¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¤Ë1ÂÇº¹¤Ç±É´§¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤«¤éËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ê¡¢¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¤â·Ð¸³¡£²¿¤È¤«Éü³è¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¤â¤ä¤â¤ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿´¤Î½ý¤ÏÌþ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Éü³è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢23Ç¯¤ËÅêÆþ¤·¤¿Ä¹¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÇº¤ß¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¤Î¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤ÎÎý½¬Æü¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶¹¾Î¤ºÚ¤«¤é¡Ö»î¤·¤ËÄ¹¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÆß´¶¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¡×¤È½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÉéÃ´·Ú¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸µ¡¹ÄêÉ¾¤Î¤¢¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤È¸«»ö¤Ë¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºòÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¤Î¹âºä²ÂÍ´¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬ºî¤Ã¤¿¡ÖËÙ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤ê¡Öº£Æü¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²ÂÍ´¤µ¤ó¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î±É´§¤Ï¥ß¥»¥¹½éV¡£Æó½Å¤Î´î¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö9Ç¯´Ö¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£ÌµÂÌ¤Ê°ìÇ¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËÙ¡£ÂìÀîÆó¹â»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÊ¼¸Ë¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë°Ì´¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þËÙ¡¡¶×²»¡Ê¤Û¤ê¡¦¤³¤È¤Í¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë3·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÁÅç»Ô½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£7ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ê¼¸Ë¡¦ÂìÀîÆó¹âÂ´¡£14Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£21Ç¯¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Ï¥à¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£22Ç¯T¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßENEOS¤Ç2¾¡ÌÜ¡£»Ð¤Ï¥Ä¥¢¡¼2¾¡¤ÎËÙÆàÄÅ²Â¡£º£µ¨¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¥¡¼¥×Î¨¤Ï80¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢Á´ÂÎ1°Ì¡£¼ñÌ£¤Ï²»³Ú´Õ¾Þ¡£1¥á¡¼¥È¥ë65¡¢56¥¥í¡£