¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÂè4½µÂè2Æü¡¡·ÄÂç4¡½1ÅìÂç¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡2²óÀï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·ÄÂç¤Ï³°´ÝÅì¿¿Åê¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬7²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨ÅìÂç¤Ë4¡½1¤ÇÀã¿«¤·¤¿¡£
¡¡1²óÀï¤òÍî¤È¤·¤¿·ÄÂç¤ò¡¢¼ç¾¤Î³°´Ý¤¬µß¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤òÄã¤á¤Ë½¸¤á¡¢ÊÑ²½µå¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÀ©µå¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÅìÂçÂÇÀþ¤ò7²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÃúÇ«¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤ÇÁ´°÷¤Ç»Ä¤ê»î¹ç¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤ÏÄÌ»»19¾¡ÌÜ¤ÇÀáÌÜ¤Î20¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£