A¤§! group Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ç·ãÄË¡ª¡¡´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿NHK¹ÈÇò½Ð¾ì¤âÀäË¾¤«
¡¡£µ¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤Î³èÆ°¤ËàµÞ¥Ö¥ì¡¼¥á¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¹¡Ë¤òÂáÊá¡££Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤ÏÆ±Æü¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤É¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¿·½É¶è¿·½É£²ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë£±³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ç£´Æü¸áÁ°£µ»þ£´£°Ê¬¤´¤í¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¡£Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÍÌ¾¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÂáÊá¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ÏÂÐ±þ¤ËÂç¤ï¤é¤ï¤À¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ÏÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹£Ô£Ö£å£ò¤Ç¤Ï½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Î£Ñ¡õ£Á¤§¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢£±£²Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÆÃÈÖ¤ä¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¡ß£Á¤§¡ª¤ÎÄ¶¹çÂÎ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É·×£µÈÖÁÈ¤¬ÇÛ¿®Ää»ß¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¤¬£´Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖºÇ¶á¡¢½Ð±é£Ã£Í¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤ÏÁêÅöÄË¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Ï¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯£²·î¤Ë·ëÀ®¤·¡¢Åö½é¤Ï£²£³Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Æ±ä´ü¤Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Î¤¿¤áÂà½ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯£µ·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö´ØÀ¾·Ï¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Ï¤½¤ì¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¿Íµ¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¡¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤·¤ÆÏª½Ð¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´§ÈÖÁÈ¤â¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÌðÀè¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Ïº£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤È£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð¾ì¤Ï¥¼¥í¡£¤½¤ì¤Ç¤âºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤Ï£Î£È£Ë¤Î°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤¬¡ÖÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·µ¬µ¯ÍÑ¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£²£µÇ¯£²·î¤Ë£Î£È£Ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ë£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤¿£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯£´·î£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¤ÎÆ±¶ÉÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤ÏÎ¾¼Ò¤Î·ü¤±¶¶Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤â¸½¼ÂÌ£¤Î¤¢¤ëÏÃ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë½Ð¾ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏºÇ¶á¸òÍ§´Ø·¸¤âÁý¤¨¡¢¼òÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¼º¤Ã¤¿Âå½þ¤ÏÂç¤¤½¤¦¤À¡£