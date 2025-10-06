¼«Ì±´´»öÄ¹¤ËÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¡¦Á°´´»öÄ¹¤Ï½ÅÍ×³ÕÎ½¤Ë¡Ä£·Æü¤Ë¤â¿·¼¹¹ÔÉôÈ¯Â¤Ø
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï£µÆü¡¢ÅÞÌò°÷¡¦³ÕÎ½¿Í»ö¤ÎÄ´À°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¡¢ÅÞ±¿±Ä¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë´´»öÄ¹¤ËËãÀ¸ÇÉ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¡Ê£·£²¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿ÌÐÌÚÉÒ½¼¡¦Á°´´»öÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¤Ï½ÅÍ×³ÕÎ½¤Ë½¢¤±¤ëÊý¸þ¤À¡£¹â»Ô»á¤Ï£·Æü¤Ë¤âÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï£µÆüÍ¼¤Ë¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÆþ¤ê¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤òÎ¨¤¤¤ëËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡Ê£¸£µ¡Ë¤ÈÌó£±»þ´Ö¡¢²ñÃÌ¤·¤¿¡£º£·îÃæ½Ü¤Ë¤âÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¹ü³Ê¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æâ³Õ¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ¸¶Ì¡¦Á°ËÉ±ÒÁê¡Ê£µ£¶¡Ë¤ò½¼¤Æ¤ë°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤«¤é¿Í»ö¤ÎÄ´À°¾õ¶·¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´´»öÄ¹¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÎëÌÚ»á¤Ï½°±¡´ä¼ê£²¶èÁª½Ð¤ÇÅöÁª£±£±²ó¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£ÎëÌÚÁ±¹¬¡¦¸µ¼óÁê¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢ËãÀ¸»á¤ÎµÁÄï¤À¡£´Ä¶Áê¤äºâÌ³Áê¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯£¹·î¤«¤éÁíÌ³²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï£´Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç´´»öÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ÆÅÞ¤È¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤¬¤Ç¤¡¢ÅÞÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËãÀ¸ÇÉ¤ÏÅÞÆâ¤ÇÍ£°ì»Ä¤ëÇÉÈ¶¤Ç£´£³¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡£ËãÀ¸»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤è¤¦Æ±ÇÉµÄ°÷¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡¢¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëËãÀ¸»á¤Ë¸å¸«Ìò¤ÎÎ©¾ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ËãÀ¸»á¤ÎÅÞÉûÁíºÛ¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¿µ½Å¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÉûÁíºÛ¤Ï¸½ºß¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê£´£´¡Ë¤ò»Ù»ý¤·¤¿¿ûµÁ°Î¡¦¸µ¼óÁê¤¬½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡¢¿Í»ö¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÐÌÚ»á¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®Àô»á¤È¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê£µ£°¡Ë¤âÀ¯ÉÜ¤«ÅÞ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç½è¶ø¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£ÌÐÌÚ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³°Áê¤Ê¤É¤Î°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¼¹¹ÔÉôÈ¯Â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£¶Æü¤Ë¤âÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò¹Ô¤¦°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¼«Ì±´´Éô¤Ï£µÆü¡¢£·Æü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£