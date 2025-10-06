¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û£Å£Ö£É£Ì¤¬£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¶¯Ã¥Àë¸À¡¡¥¶¥Ã¥¯¤ÈÃÝ²¼¤ÎÁè¤¤¤Ï¡Ö¤·¤ç¤»¤ó£²ÈÖ¼ê°Ê²¼¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤òÎ¨¤¤¤ë£Å£Ö£É£Ì¤¬¡¢ÍýÉÔ¿Ô²á¤®¤ëàÀ¼ÌÀá¤À¡££±£³Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡Ê£³£²¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¶¯Ã¥¤òÀµÅö²½¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¡£²¿¤È¤â¿È¾¡¼ê¤Ê¼çÄ¥¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¸À¤¤Ê¬¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£Å£Ö£É£Ì¤Ï£¹·î£²£¸Æü¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¤¬¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¿·¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£´ÆüÊ¿ÄÍÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê£Î£Å£Ö£Å£Ò¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¶¯Ã¥¤¹¤ëÈÚ¹Ô¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ëÃë²¼¤¬¤ê¡¢¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¯ÌÄ¤Ã¤¿µ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¡Ö£Å£Ö£É£Ì¡×¤Î¼Ù°¤Ê£´Ê¸»ú¤¬¡Ä¡£²¦ºÂÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡ÖÀ¸°Õµ¤¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ì¤Ë»õ¸þ¤«¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥Á¥ó¤ÎÌîÏº¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¡¢²¶¤¬À©ºÛ¤¹¤ë¤À¤±¤À¤è¡£Ëè²óËè²ó¡¢¤Ò¤¤ç¤¦¤Ê¥Þ¥Í¤ò¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡Äµö¤»¤Í¤¨¤À¤í¤¦¤¬¡×¤ÈÉÔ¾òÍý¤Ê¸À¤¤Ê¬¤Ç²¦¼Ô¤òÈóÆñ¡£Åð¤ó¤À¥Ù¥ë¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¢¥¤¥Ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤À¤±¤À¤¬¡¢¤Þ¤¢·ë²ÌÅª¤Ë²¶¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬º£¤Î¿·ÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈµïÄ¾¤Ã¤¿ÍÈ¤²¶ç¤Ë¡¢Í£²æÆÈÂº¤Ê¼çÄ¥¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Ç¡¢Î¾¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï¸½²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤¬¡¢£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÇÆ¼Ô£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¤·¤«¤·£Ç£±½àÍ¥¾¡¼Ô¤Î£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡ÖÀ®ÅÄ¡ÊÏ¡¡Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿¿¤Î£Ç£±ÇÆ¼Ô¤Ï²¶¤À¤í¡©¡¡£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢²¶¤ÎÍ¥¾¡¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤è¡£¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¡¢²¶¤¬£É£×£Ç£Ð¤â£Ç£±¤âÄ¶±Û¤·¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡×¤È¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¡£³Î¤«¤Ë¡¢£¸·îÍÌÀÂç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤ÏÃÝ²¼¤Î½õÂÀÅá¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥»¥³¥ó¥É¤¬À®ÅÄ¤ò´Þ¤á·×£¸¿Í¤â²ðÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¡Ä¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊµÒ´ÑÅª»ö¼Â¤Ê¤É£Å£Ö£É£Ì¤ÎÁ°¤Ç¤Ï²¿¤Î°ÕÌ£¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¡Ö²¶¼«¿È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¬¿¨¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¥¶¥Ã¥¯¤ÈÃÝ²¼¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÀï¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤·¤ç¤»¤ó£²ÈÖ¼ê°Ê²¼¤ÎÁè¤¤¤Ç¤·¤«¤Í¤¨¤À¤í¡£ÍèÇ¯¤Î£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ï¡¢²¶¤¬¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³ÎÄê¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È°ìÊýÅª¤Ëà²ÁÃÍµÕÅ¾á¤òÀë¸À¤·¡¢Ç¯´ÖºÇÂç¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¶¯Ã¥¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¤³¤ÎÆü¤â¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¡¢¹±Îã¤Î¥Æ¥ì¥Û¥ó¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬´°Î»¡£Ãª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà»î¹ç¡¢¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÍèÇ¯¤Î£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Î¼çÌò¤Ï¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡£