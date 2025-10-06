£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Àë¸À¡¡£´¥«·î¤Ö¤êÁ´°÷½¸·ë¡ª¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼Ç®¶¸
¡¡£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤¬£µÆü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡¡£Ò£ï£á£ä¡¡£Ô£ï¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ä£Ï£Í£Å¡¡¡Á¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Ö¡ª¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡££¶·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Áê¼¡¤¤¤À·îÂÅ·²»¡Ê£²£µ¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¡¢Ìó£´¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´°÷½¸·ë¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡£ÍèÇ¯£²·î£±Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢£²Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢·×£±Ëü£µ£°£°£°¿Í¤Î¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤È¥ÉÇÉ¼ê¤Ê·Êµ¤¤Å¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£·¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê£²£¸¡Ë¤¬°ì¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ãæ¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÏµÒÀÊ¸åÊý¤«¤é¡Ö£é£ô¡Ç£ó¡¡£ó£è£ï£÷£ô£é£í£å¡ª¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç³«Ëë¤òÀë¸À¡££Å£Ä£Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Á¥å¥¢¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢Â¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï³ÆÊýÌÌ¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡¢¥»¥°¥¦¥§¥¤¤Ê¤É¤Ë¾è¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤Î´Ö¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÃçÀî¤¬£Ä£Ê¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Àè·î£²£¸Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹¢¤ÎÉÔÄ´¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤µ¤ºÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃçÀî¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤ËºòÆü¤è¤ê¤âÀ¼¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¥Ï¥¹¥¡¼¤ÊÀ¼¤Ïº£Æü¤Þ¤Ç¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ïº£Æü¤Ç³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤ËÂ³¤±¡¢£¶¿Í¤È¤È¤â¤Ë¼«Ëý¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡£±£µÆüÈ¯Çä¤ÎÎ¾£ÁÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö£Ê£Á£Í¡×¤È¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤â½éÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ã¤é¤·¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÇÌ¥Î»¡£¸ø±éÌ¾¤Ë¤â´§¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢½éÆü¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏÌî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¡£Á´°÷¤¬¤·¤ó¤Á¤ã¤ó°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤«¤é¤ÏÂæËÌ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì´¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Þ¤Ç¤½¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Ý¯°æÍ¥°á¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê³Ú¤·¤¤¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤âÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Æ²¡¹¤È¡È¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Àë¸À¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£