¡¡£´ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤òÀ©¤·¡¢¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µÈËÜ¿·´î·à¤ÎºÂ°÷¤Ç¡¢¾®Àô»á¤ÈºÊ¡¦ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¾®ÀôÉ×ºÊ¡×¤Î¿®Ç»³ÙÉ×¤È¶â¸¶ÁáÉÄ¤¬ÁíºÛÁª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¶â¸¶¤ÏÁíºÛÁª´ü´ÖÃæ¡¢»ý¤Á¥Í¥¿¤ÎÂì¥¯¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹â»Ô»á¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥ÓÌ¾¤â²þÌ¾¤Î±À¹Ô¤¤À¡£
¡¡¾®Àô»áÍ¥Àª¤Ç¿Ê¤ó¤ÀÁíºÛÁª¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤ÇÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¹â»Ô»á¤¬°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ü´ÖÃæ¡¢¿®Ç»¤È¶â¸¶¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº vs ¹â»ÔÁáÉÄ¤Î£±£³ÈÖ¾¡Éé¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÁíºÛ¤Î¥¤¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÀöÂõ¥Ð¥µ¥ßÁêËÐ¤äÁá¸ý¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿®Ç»¤Ï¾®Àô»á¡¢¶â¸¶¤ÏÂì¥¯¥ê¤È£²¿Í¤Ï¾®ÀôÉ×ºÊ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥º¤À¤¬¡¢¶â¸¶¤¬¹â»Ô»á¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¡ÊÁáÉÄ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¥â¥Î¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¾®Àô»á¤È¹â»Ô»á¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¶â¸¶¤Ï¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¹â»Ô»á¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤â£±£³ÈÖ¾¡Éé¤ÏÂçÀÜÀï¡££¶¾¡£¶ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÁíºÛÁªÅöÆü¤ÎÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¶â¸¶¤¬¿®Ç»¤Ë¾¡Íø¤·¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤òÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¶â¸¶¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»ä¼«¿È¤â»Å»ö¤¬Áý¤¨¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤À¡£
¡¡¿®Ç»¤Ï¾®Àô»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¿·ÊÆ¤òÊÒ¼ê¤Ë¡Ö»ä¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¿·ÊÆ¤ÎÁíÍý¤À¤Ã¤Æ¡Ù¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¡Ø¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤ÎÁíÍý¤À¡Ù¤È¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿·¥Í¥¿¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤â¤ä¤ÎÇÔÀï¤ÇÈ÷ÃßÊÆÆ±ÍÍ¤ËÁÒ¸Ë¹Ô¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡³³¤Ã¤×¤Á¤Î¿®Ç»¤ÏÃÑ¤â³°Ê¹¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡Ê¾®Àô»á¤Ë¡Ë²¿¤«Í×¿¦¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¡Ê¥³¥ó¥Ó¡Ë¤ÎÂ©¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¯¡Ä¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¤¬¡¢¶â¸¶¤ÏÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¶â¸¶¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ó¡×¤Î¥Þ¥¤¥³¤È¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¡Ö¿·´î·à¤â¡ØµÀ±à²Ö·î¡Ù¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢²¿¤«Â¾¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤ó¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£Éý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¥Ô¥ó·Ý¿Í¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®Ç»¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ËÀìÇ°¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿®Ç»¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¸å¤Ï¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¡¢Á´°÷Ìîµå¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÁíºÛÁª¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÃç´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢Á´¤ÆËº¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¶â¸¶¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡¢Åö¤Î¶â¸¶¤Ï¡Ö¡Ø¹â»Ô¡¦¾®Àô¡Ù¤Ë²þÌ¾¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¥É¥é¥¤¤Ë¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Î²þÌ¾¤Þ¤Ç¼¨º¶¡£¿®Ç»¤Ï¤â¤Ï¤ä¹â»Ô»á¤Î³èÌö¤òµ§¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶â¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾®Àô»á¤ä¹â»Ô»á¤ò¥¤¥¸¥êÅÝ¤·¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÎàËÜ¿Í¸øÇ§á¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿®Ç»¤Ï¡Ö¡ÊµÈËÜ¿·´î·à¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤Ï¡Ë¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î³Ê¹¥¤Ç²ó¤·¡ÊÊª¸ì¤Î°ÆÆâÌò¡Ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ï¸øÇ§¤òÍ¿¤¨¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤â¸øÇ§¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¹â»Ô»á¤ËÃ²´ê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤Î¤ª¥á¥¬¥Í¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ø¼°¥â¥Î¥Þ¥ÍÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤«¡£ÀµÇ°¾ì¤À¡£
¡¡¡ù¤·¤Ê¤Î¡¦¤¿¤±¤ª¡¡£±£¹£¸£±Ç¯£¶·î£²£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¡£µÈËÜ¶½¶È¤ÎÍÜÀ®½ê¡¦£Î£Ó£ÃÂçºå¹»£²£µ´üÀ¸¡££°£¶Ç¯¤ËµÈËÜ¿·´î·à¤Î¶â¤ÎÍñ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¹ç³Ê¤·¡¢ÆþÃÄ¡£µÈËÜ¿·´î·à¤ËºÂ°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëËµ¤é£±£¹Ç¯£±£²·î¤Ë¶â¸¶¤È¡Ö¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢½àÍ¥¾¡¡££²£°Ç¯£±£±·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤ÈÆþÀÒ¡£
¡¡¡ù¤¤ó¤Ð¤é¡¦¤µ¤Ê¤¨¡¡£±£¹£¸£·Ç¯£³·î£±£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Âçºå¡¦È¬Èø»Ô½Ð¿È¡££Î£Ó£ÃÂçºå¹»¡¦½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥³¡¼¥¹£±´üÀ¸¡££°£¶Ç¯¤Î¶â¤ÎÍñ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢µÈËÜ¿·´î·àÆþÃÄ¡££²£±Ç¯£··î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Âè£±»Ò¤ò½Ð»º¡££²£³Ç¯£±·î¤ËÎ¥º§¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£