3¿ÍÁÈ²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×½ãÎõ¤¬5Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë»¥ËÚÉÄÊæ¤Ç¡¢¿·¶Ê¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö½ãÎõ15¼þÇ¯µÇ°BOX¡¡½ã¾ðÎõ¾ÅÁ¡×¤Î26Ç¯1·î14ÆüÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»¥ËÚ¤Ï14Ç¯È¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È»¥ËÚ¡×¤¬±ï¤Ç¡¢»¥ËÚ´Ñ¸÷Âç»È¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï18Ç¯¤Î¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ò°æ°ì·½¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤¬»¥ËÚ¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤â¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£ÇòÀîÍµÆóÏº¡Ê48¡Ë¤Ï¡¢¡Ö7Ç¯Á°¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç´¿·Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÍèÇ¯1·îÈ¯Çä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö½ãÎõ15¼þÇ¯µÇ°BOX¡¡½ã¾ðÎõ¾ÅÁ¡×¤ÏCD6ËçÁÈÁ´90¶Ê¡¢Æ±BOXÍÑ¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DVD2Ëç¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤ä¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½ãÎõ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿º£Æü6Æü¤Ï¡¢¡ÖÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡ÁÆüËÜÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¡Á¡×»¥ËÚ¸ø±é¤ò¡¢»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¹Ô¤¦¡£