À¼Í¥¡¦°æ¸ýÍµ¹á¡¢É³¥Ó¥¥Ë¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óÈäÏª¡Ö½µ¥×¥ì¡×É½»æÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡ÛÀ¼Í¥¡¦°æ¸ýÍµ¹á¤¬¡¢6ÆüÈ¯ÇäÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë42¡õ43¹æ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¸ýÍµ¹á¡¢Èþ¥Ð¥¹¥ÈÂçÃÀÈäÏª
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿°æ¸ý¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤ÄÉ³¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤äËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤¬µ±¤¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¸ý¤Ï¡¢2002Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼XENOGLOSSIA¡×¡ÊÅ·³¤½Õ¹áÌò¡Ë¤Ç½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«»ïÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤Í¤ª¡¢ÈøÌÚÇÈºÚ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Í¤ª¡¦ÈøÌÚÇÈºÚ¤é¤âÅÐ¾ì
¤½¤Î¤Û¤«»ïÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤Í¤ª¡¢ÈøÌÚÇÈºÚ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
