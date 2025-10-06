ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢1¿Í¤À¤±¤Ë¸«¤»¤¿¡È°¦¾ðÉ½¸½¡É¡Ö¤è¤¦¤ä¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡¸åÇÚ¤ÎÂç»Å»ö¤ò¾Î¤¨¤ë
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÎ×¤ß¡¢5-3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡£9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬1²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£¾¡Íø¸å¡¢ÂçÃ«¤¬º´¡¹ÌÚ¤À¤±¤Ë¸«¤»¤¿¡È°¦¾ðÉ½¸½¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë9²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¥Ê¥¤¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹Ãæ¡¢ÂçÃ«¤«¤é¤ÏÆ¬¤ò¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤«¤ì¤ÆÏ«¤ï¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¹¥Åê¤·¤¿¸åÇÚ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤ë¹Ô°Ù¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÏ«¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º´¡¹ÌÚ¤À¤±¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌ¤ÊÏ«¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ÎÆ¬¥Ñ¥·¥Ã¡×
¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ËÆ¬¤Ï¤¿¤«¤ì¤¿¤¤¤Ê¤¡w¡×
¡ÖæÆÊ¿¤µ¤ó¤¬Ï¯´õ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¥Ñ¥³¥Ã¤È¤·¤ÆÏ«¤¦¤È¤³¤í¡¢¤á¤Á¤ã¤ó¤³¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¡×
¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡¢¤Î¥Ý¥ó¡×
¡Ö¤è¤¦¤ä¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ä¤Ê¡×
¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆ¬¤ò¤Ï¤¿¤¯ÂçÃ«ÀèÇÚw¡×
¡Ö¤³¤Î»þ¤ÎÏ¯´õ¤¯¤ó¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Î¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¾Ð´é¤ÇÂçÃ«¤¯¤ó¤Î¤È¤³ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤½¤¦¡×
¡¡MLB¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±¤¸»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤È¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀèÈ¯/µß±ç¥³¥ó¥Ó¡×¤ÈÅê¹Æ¡£·»µ®Ê¬¤ÎÂçÃ«¤Î¸å¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸åÇÚ¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬ÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿µÏ¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë