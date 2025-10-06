ÂçÁêËÐ¤ÎÃÇÈ±¼°¤Ë¸½¤ì¤¿É×¿Í¤¬¡Ö¤ªåºÎï¡×¡¡ÅÚÉ¶ÏÆ¤Î¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÇËëÆâÍ¥¾¡4ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¸µµ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¡Öµ®·Ê¾¡°úÂàÌ«Àî½±Ì¾ÈäÏªÂçÁêËÐ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢ÅÚÉ¶ÏÆ¤Ç²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¤â»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¶ä°É¤¬ÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿Ì«Àî¿ÆÊý¡£ÅÚÉ¶ÏÆ¤Ç²ÖÂ«¤òÅÏ¤·Ï«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ´õÆàÉ×¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç2020Ç¯¤Ë·ëº§¡£Çö»ç¿§¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¸½¤ì¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤é·àÊÑ¤·¤¿Ì«Àî¿ÆÊý¤Î¥¹¥ê¥àÂÎ·¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢É×¿Í¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈþ¤·¤¤±üÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤´É×ÉØ¡×
¡Ö±üÍÍ¤ªåºÎï¡×
¡Ö¤ª¤«¤ß¤µ¤óÈþ½÷¤À¤Ê¡×
¡Ö±üÍÍÎï¤·¤¤¡×
¡¡Ì«Àî¿ÆÊý¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤Ï¾ïÈ×»³Éô²°ÉÕ¤¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¡¢¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë