¡¡10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëµÚÀî¸÷Çî¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢¹ÃËÜ¥Ò¥í¥Èºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤ò¡¢µÚÀî¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¤Î3¿Í¤¬²Î¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥«¥Ð¡¼¤Î°ìÃ¼¤¬Ê¬¤«¤ë¡É¼çÂê²Î¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×ÆÃÊÌ±ÇÁü¡É¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡ª¡¡¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¼çÂê²ÎÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï²ÏÌî±ÑÍµ¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç2023Ç¯ÅÙ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾¾ËÜÍ¥µª¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡µÚÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Îø¤Î¤¿¤á¤Ë²È¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë50ºÐ¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¾ð¤Ë¸ü¤¤¸¼°ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÀÄÇ¯¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸¼°ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿µÚÀî¸÷Çî¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¤Î3¿Í¤Ï¡Öº£²ó¡Ø¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¸¶¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÒ²ÎÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Þ¤º¤Ë³Ú¤·¤¯²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÚÀî¡Ë¡¢¡Ö3¿Í¤Ç¤É¤ó¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¼ê±Û¡Ë¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ëµÚÀî¤µ¤ó¤È¼ê±Û¤µ¤ó¤Î°Â¿´¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È³Ú¤·¤¯Ä©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª2¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÇòÄ»¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î²ÏÌî±ÑÍµ¤Ï¡Ö¡Ø¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ë¡Ø·Á¡Ù¤Î²Î¤Ç¤¹¡£´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡Ø·Á¡Ù¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¥É¥é¥Þ¤Î²»³Ú¤È¶¦¤Ë¼çÂê²ÎÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤·¤¡ÊÅìÀî°¡´õ»Ò¡¢¿ÀÃ«ÞÊ¿¡Ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤µ¤ó¤Î¸¶¶Ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÄ´ÏÂÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òµÚÀî¤µ¤ó¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤Î²Î¤ÈÄ´ÏÂ½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î12Æü¤è¤êËè½µÆü²¤22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
