µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬£Ã£ÓÀÚ¤ê»¥¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÂåÂÇ¤ÎÀïÎÏ¡×£¶Æü¤Ë¤â£±·³¹çÎ®
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£µÆü¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤ò£±£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¾·½¸¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Åìµþ£Ä¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÂÇ¤Î¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç±¦ÍãÊý¸þ¤Ø¿äÄê£±£³£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤ò´Þ¤à£±£µËÜ¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¡£²£ÉÍ¤Ç¹¥ÁêÀ¤Î¼çË¤¤¬´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÅ¨ÃÏ¤Î³°ÌîÀÊ¤Ë¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤ê¹þ¤à¡£
¡¡Íê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢ÀïÎó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²¼¹î¾å¤ò´ü¤¹£Ã£ÓÂè£±£Ó¤ò£¶Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¡¢Åìµþ£Ä¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¸å¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤ÎÄ¹Ìî¤Î£Ã£Ó¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖºòÆü¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¡Ë¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤â½Ð¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÂÇ¤Î¤Í¡×¡££··î²¼½Ü¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¸å¤Ï£²·³¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¾¡¤Á¿Ê¤Þ¤Ê¤±¤ì¤ÐÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤ÂçÉñÂæ¤ÇÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¯¹½ÁÛ¤Ç¡¢£¶Æü¤Ë¤â£±·³¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡Á°Æü£´Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£¹²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡Ê¸Æ¤ó¤Ç¤â¡Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤¿¤·¤Í¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÈ×¤À¤Ã¤¿£¹·î£²£·Æü¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç¤âÂåÂÇ¤ÇÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÌî¼ê¤ÏÄ¹Ìî¤ÈºäËÜ¤Î¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¥³¥ó¥Ó¤Î¤ß¡££±£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÎÀï¤¤Êý¤â½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í£±£¶Ç¯ÌÜ¤ÎÃË¤¬¤¤¤ì¤ÐÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤¾å¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤·»µ®Ê¬¡¢½õ¤Ã¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ºäËÜ¤â²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ï¼ç¤ËÂåÂÇ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ£·¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÅêÆþ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï£±·³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£¶Æü¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¥É¥é£±¡¦ÀÐÄÍ¡¢¥É¥é£²¡¦±ºÅÄ¤â£Ã£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê£±·³¤Ë¡ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¤È»Ø´ø´±¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ã¼ê¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤éÄ©¤à£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÀï¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏºòÇ¯²¼¹î¾å¤òµö¤·¤¿Áê¼ê¤ò²£ÉÍ¤Ç·âÇË¤·¡¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Îºå¿À¤È¤ÎºÇ½ª£Ó¤ÎÉñÂæ¡¦¹Ã»Ò±à¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë
¡¡¢¡Ä¹Ìî¤Î¶áÇ¯¤ÎÂåÂÇÌ¾¾ìÌÌ
¡ÚÉüµ¢ËþÎÝÂÇ¡Û
¡¡¢¦£²£³Ç¯£´·î£²Æü¡¦ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¡¡£±¡½£±¤Î£·²ó£±»àËþÎÝ¤ÇÅÐ¾ì¡£¹Åç¤«¤é£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¸å½éÂÇÀÊ¤Ç¾¡Ìî¤«¤éº¸Á°¤Ø°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£µð¿Í¤Ç¤Ï£±£¶£³£¶Æü¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¡¢£±£¶£´£±Æü¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú£±£¶£¶£µÆüÃÆ¡Û
¡¡¢¦£²£³Ç¯£´·î£²£¶Æü¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¡¡£µ¡½£´¤Î£¸²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÅÐ¾ì¡£´äÄç¤«¤éº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø£³¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï£±£¶£¶£µÆü¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û
¡¡¢¦£²£´Ç¯£¶·î£²£µÆü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¿·³ã¡Ë¡¡£²¡½£±¤Î£¹²ó£±»àÆóÎÝ¤ÇÅÐ¾ì¡£ºäËÜ¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»£±£µ£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£