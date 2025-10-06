¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡ß¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º£È£Ã¤ÎÂÐÃÌ¤¬Æü¥Æ¥ì¤Ç¼Â¸½¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¡õ¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕ¡ÖÀè¼êÉ¬¾¡¡×¤Ç£¸¶¯¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ø
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤È¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£È£Ã¡¢£¶£µ¡Ë¤ÎÎ¾»Ø´ø´±¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ë²è¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë£×ÇÕ¤Ç¡Ö£¸¶¯°Ê¾å¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¤³¦°ì¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢£²´üÌÜ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤ä°ìÂÎ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤â¡ÈÀè¼êÉ¬¾¡¡É¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê£±£°Æü¸á¸å£·»þ¤«¤éÊüÁ÷¡Ë¡¢¥é¥°¥Ó¡¼ÂåÉ½¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê£²£µÆü¸á¸å£²»þ£³£°Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡Ë¤ò¤¤¤º¤ì¤âÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á´ä¸¶¡¡Àµ¹¬¡¢ÂçÃ«¡¡æÆÂÀ¡Ë
¡¡Î¾¶¥µ»¤Ë¤ª¤±¤ë£±£°·î¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹µ¤¨¡¢»Ø´ø´±Æ±»Î¤Î½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¤Ï£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£±£³°Ì¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢¿¹¡Ë¡Ö¸½ºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢²¤½£¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¸·¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¡¢¶¯ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ä¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÂÑ¤¨¤Æ¡ÊÁ°È¾£°¡½£±¡Ë¡¢Áê¼ê¤¬¾¯¤·´Ë¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¾¡¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¤È¤â¤ËµÕÅ¾¤Ç£²¡½£±¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢£²´üÌÜ¤Ï¤â¤¦¤½¤ì¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£Àè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥º£È£Ã¡Ê°Ê²¼¡¢¥¸¡Ë¡ÖÆüËÜ¤ÏÃÄ·ëÎÏ¡¢°ìÂÎ´¶¤¬À¤³¦°ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤¬»ý¤ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àº¿À¤Ë¤è¤ê¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ°Ê¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇÂç¸Â¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤¬°ìÂÎ´¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¹¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÎÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢À¤³¦¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø°ìÂÎ´¶¤«¤éÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï£±ÂÐ£±¤ÇÁ´Éô¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¾å¤Ç°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¡£¸Ä¤Î¶¯¤µ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¡¢Áª¼ê¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¸¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤³¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡ÊÄ´ÏÂ¡Ë¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¤Þ¤È¤áÌò¡¢¼ç¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤Ï¡£
¡¡¿¹¡Ö¼ç¾¤â°ìÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤ÇÂåÉ½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤³¤«¤é·Ð¸³¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤ò¼ç¾¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥¸¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡££²¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï£Æ£×¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê£³£¶¡¢£Â£ÌÅìµþ¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡££³ÅÙ£×ÇÕ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ç¾¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬»ý¤Ä°Ê¾å¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±óÆ£¡Ê¹Ò¡ËÁª¼ê¡Ê£³£²¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë£Í£Æ¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÅÀ¤Ï¡©¡×
¡¡¿¹¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×´ð½à¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Ï¡¢¥°¥¤¥°¥¤°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ä¸Ä¡¹¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À¤³¦¤òÃÎ¤ë¼ç¾¤¬ÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¥¸¥ç¡¼¥ó¥º£È£Ã¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¡£
¡¡¿¹¡Ö¥¨¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤Î£±´üÌÜ¤«¤é£²´üÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¸¡Ö£±£µÇ¯¤Î»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¤è¤ê¥×¥í²½¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤â¡¢¤è¤êÁª¼ê¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦·Á¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¼ã¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î£±£°¡Á£²£°Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤Ï¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î¡¢¾å¤«¤é²¼¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡×
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ°Ê¹ß¤Î£²´üÌÜ¤Ç¡ÈÀè¼êÉ¬¾¡¡É¤Ë¸þ¤±¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º£È£Ã¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¡ÖÄ¶Â®¥é¥°¥Ó¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥¸¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£»î¹ç¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£ºÇ¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ï£±Ç¯¤òÀÚ¤ê¡¢¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤Ï¤¢¤È£²Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¥Ù¥¹¥È£¸¡££¸¶¯¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤Î°ì´ÓÀ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¿¹¡ÖÁ°²ó£×ÇÕ¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤òÈ¯´ø¤·¡¢²æ¡¹¤¬¤è¤ê»Å³Ý¤±¤Æ¾¡¤Ä¡£ÆüËÜ¿Í¤Î°ìÂÎ´¶¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç°Õ»×¶¦Í¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡££×ÇÕ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ò¸ø¸À¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸½¼Â¤Ï°ìÅÙ¤â£¸¶¯¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤â¡Ø¤½¤ÎÀè¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¡¢¤É¤¦¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¢¡ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡¡¢§¥µ¥Ã¥«¡¼¡¡¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×£²£°£²£µ¡ÖÆüËÜ¡ß¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡×
¡¡ÊüÁ÷Æü»þ¡§£±£°·î£±£°Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å£·»þ¡ÁÆ±£¹»þ£²£´Ê¬¡¡ºÇÂç±äÄ¹£±£°Ê¬
¡¡Æü¥Æ¥ì·Ï£²£¸¶É¡Ü£Õ£Í£Ë¤ÎÁ´¹ñ£²£¹¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ
¡¡¢§¥é¥°¥Ó¡¼¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×£²£°£²£µ¡ÖÆüËÜ¡ß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×
¡¡ÊüÁ÷Æü»þ¡§£±£°·î£²£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å£²»þ£³£°Ê¬¡ÁÆ±£µ»þ
¡¡Æü¥Æ¥ì·Ï£²£¸¶É¡Ü£Ô£Ï£Ó¡Ü£Õ£Í£Ë¤ÎÁ´¹ñ£³£°¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ
¡¡ÇÛ¿®¡§£È£õ£ì£õ