ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦Âç°æÄ®Àþ¤¬»ÏÈ¯¤«¤é°ìÉô¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡Ä£µÆü¤ËÎó¼ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¡¢Ã¦Àþ»ö¸Î
¡¡£µÆü¸á¸å£±£±»þ£µÊ¬º¢¡¢Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÅÅ´ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±Ø¤ÇÎó¼Ö¤Î¾×ÆÍ¡¢Ã¦Àþ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢£¶Æü¤Ï»ÏÈ¯¤«¤éºí¾Â¡½½ÂÃ«±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¤Ç¤âÊÂÁö¤¹¤ë¹Â¤Î¸ý¡½Æó»Ò¶ÌÀî±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¹âÄÅ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤«¤é¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö¸ÎÅö»þ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Îó¼ÖÆ±»Î¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬ÀÜ¿¨¤·¡¢Ã¦Àþ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¼ÖÎ¾²¼Éô¤¬ÇËÂ»¤·¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤âÂç¤¤Ê½ý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºî¶È°÷¤é¤¬¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£