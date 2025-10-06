°æ¸ýÍµ¹á¡¢¡ÈÀ¼Í¥³¦¥¤¥Á¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¡ÉËËþÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª
¡¡À¼Í¥¤Î°æ¸ýÍµ¹á¤¬¡¢6ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù42¡õ43¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õDVD¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾×·â¤Î¡É¤¿¤ï¤ï¡É¡ÄËËþ¤ÊÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿°æ¸ýÍµ¹á
¡¡2002Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢07Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ XENOGLOSSIA¡Ù¤ÎÅ·³¤½Õ¹áÌò¤Ç½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤°æ¸ý¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ìò ¡Ë¡¢¡Ö¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê°¤ÎÉ¡¹ÌÚ·î²ÐÌò¡Ë¤Ê¤É¡£13Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØShining Star-¡ù-LOVE Letter¡Ù¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¡£¹ñÆâ³°¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈÀ¼Í¥³¦¥¤¥Á¡É¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤°æ¸ý¤¬¡¢º£²ó¤â¿§¹á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÅ¸³«¡£ËËþ¤ÊÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢±§ºé¡¢¿·Ã«É±²Ã¡¢ÈøÌÚÇÈºÚ¡¢¤Í¤ª¡¢¼Ó°½¡¢¿·Ã«¿¿Í³¡¢Æþ´Ö¤æ¤¤¡¢ÈÏÅÄ¼Ó¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
