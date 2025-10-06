ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¡Ø¶µ¾ìIII¡ÙÁ°ÊÔ¤òNetflix¡õ¸åÊÔ¤ò·à¾ì¸ø³«¤Ø¡¡¹Ë·¼±Ê¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢Ãö¼íÁóÌï¤éÀ¸ÅÌÌò°ìµóÈ¯É½
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¡¢´ÆÆÄ¡§Ãæ¹¾¸ù¡ßµÓËÜ¡§·¯ÄÍÎÉ°ì¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥È¥ê¥ª¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¶µ¾ìIII¡Ù¡Ê²¾¡¿2026Ç¯¸ø³«¡Ë¤¬2Éôºî¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ï1·î1Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£¸åÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡×¤Ï2·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·±Îý¤ËÎå¤àÀ¸ÅÌ¤Î»Ñ¤â¡Ä¡Ø¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡¤½¤ÎÆâÉô¤¬·è¤·¤Æ¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤·Ù»¡³Ø¹»¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Ä¹²¬¹°¼ù»á¤Ë¤è¤ë¿·´¶³Ð·Ù»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¡£ÌÚÂ¼¤¬ÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¤ÎÈ±·¿¤Ç±¦ÌÜ¤¬µÁ´ã¤ÎÎä¹óÌµÈæ¤Êµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¡Ê¤«¤¶¤Þ¡¦¤¤ß¤Á¤«¡Ë¤ò±é¤¸¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î·Ù»¡´±¤ò°éÀ®¤¹¤ë·Ù»¡³Ø¹»¡á¶µ¾ì¡×¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤ÆÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë´À°®¤ëÂÐÖµ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2020Ç¯¤ËSP¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡¢21Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëSP¥É¥é¥ÞÂè2ÃÆ¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¡¢23Ç¯¤Ë¤Ïµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ëÉ÷´Ö¶µ´±¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ëÂè205´üÀ¸ÅÌ¥¥ã¥¹¥È¤â°ìÀÆ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢É÷´Ö¶µ´±¤«¤é¼Ì¿¿¤ÇµÏ¿¤¹¤ëÌò³ä¤òÂ÷¤µ¤ì¤ëÌçÅÄÍÛ¸÷Ìò¤Ë¹Ë·¼±Ê¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±´ü¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÍ¥ÅùÀ¸À±Ã«ÉñÈþÌò¤ËóîÆ£µþ»Ò¡¢ÎäÀÅ¤Ç¤¤¤Ä¤â¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»á¸¶À¶½ãÌò¤ËÁÒÍªµ®¡£
¡¡Éã¿Æ¤¬·Ù»¡´±¡¢¼«¿È¤âÆþ³ØÁ°¤Ë·Ù»¡¤«¤éÉ½¾´¾õ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë·ÐÎò¤«¤é¡¢¶µ´±¤¿¤Á¤Ë¤âÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌðÂåµËÊ¿Ìò¤Ëº´Æ£¾¡Íø¡Êtimelesz¡Ë¡¢³¨¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¼ø¶È¤ÎÉ÷·Ê¤äÆ±´ü¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÏÉôÎ®Ìò¤ËÃö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê½À½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿À©°µ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼ãÄÐ±ÉÅÍÌò¤ËÃæÂ¼Áó¤¬µ¯ÍÑ¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¶â»ÒÂçÃÏ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢Ãæ»³æÆµ®¡¢±º¾åÚð¼þ¡¢¾æÂÀÏº¡¢¾¾±ÊÍ¼Ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Î¸·¤·¤¤·±Îý¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É÷´Ö¶µ´±¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÄÉµÚ¤ËÂÑ¤¨È´¤¯À¸ÅÌ¥¥ã¥¹¥È¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè205´üÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤·¤¿±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¶âÌÖ±Û¤·¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ÷´Ö¶µ´±¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë±Ç²è¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤¹¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤âÊ»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè205´üÀ¸ÅÌ¥¥ã¥¹¥È¡ÊÌòÌ¾¡Ë
¹Ë·¼±Ê¡ÊÌçÅÄÍÛ¸÷¡Ë
óîÆ£µþ»Ò¡ÊÀ±Ã«ÉñÈþ¡Ë
¶â»ÒÂçÃÏ¡Ê³Þ¸¶ÆØµ¤¡Ë
ÁÒÍªµ®¡Ê»á¸¶À¶½ã ¡Ë
°æ·å¹°·Ã¡Ê½éÂôÄÝ¡Ë
ÂçÍ§²ÖÎø¡ÊÆ¶¸ý°¡Ááµª¡Ë
Âç¸¶Í¥Çµ¡ÊÌÚ²¼É´ÍÕ¡Ë
Ãö¼íÁóÌï¡ÊÅÏÉôÎ®¡Ë
Ãæ»³æÆµ®¡Ê¿¿ÆéÃ¤µ®¡Ë
±º¾åÚð¼þ¡ÊÀÐ¹õÏË¡Ë
¾æÂÀÏº¡ÊµÈÃæ¿¿»Ê¡Ë
¾¾±ÊÍ¼Ó¡Ê°æ¸ý°¡°á¡Ë
º´Æ£¾¡Íø¡ÊÌðÂåµËÊ¿¡Ë
ÃæÂ¼Áó¡Ê¼ãÄÐ±ÉÅÍ¡Ë
ÍõÀî¤¤¢¤é¡Ê¾®Ä»Í·¤¦¤¿¡Ë
ÀÄ»³³®¡ÊÍÇÏ·Ö¡Ë
¤¤¤º¤ß¤«¤ï¤ß¤Û¡ÊÀôÀî¼ÂÊæ¡Ë
Âçºê¤ê¤ó¡ÊÈõ¸ýÑÛ¡Ë
²ÃÆ£ºÚÄÅ¡Ê±©ÅÄ¿¿Èþ¡Ë
¾åÀîÂóÏº¡ÊÆóÀîÂó°í¡Ë
±Ê°æºÌ²Ã¡ÊÀÄ³¤°ê¡Ë
ÃæÄÍÃÒ¡Êº°Ìî¾¢¡Ë
À¾ÌîÆäº»¡ÊÎëÌÚ¿´°¦¡Ë
À¾Â¼À®Ãé¡Ê¾®Àî¿Ã¡Ë
²Ã»³ÍºÂç¡Ê¸Å²ìÉð¡Ë
¼éÃ«ºÚ¡¹¹¾¡Ê°ÂÆ£»í·î¡Ë
»³ºêÊþÌï¡Ê¸Þ½½Íò½Ù¡Ë
ÌøÀî¤ë¤¤¡Ê»þÅÄ´î½©¡Ë
»³²¼¥¿¥¯¥í¥¦¡Ê»ù¶Ì¾ù¡Ë
µÈÅÄÚç»Ò¡ÊµÈÅÄÀÅ¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û·±Îý¤ËÎå¤àÀ¸ÅÌ¤Î»Ñ¤â¡Ä¡Ø¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡¤½¤ÎÆâÉô¤¬·è¤·¤Æ¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤·Ù»¡³Ø¹»¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Ä¹²¬¹°¼ù»á¤Ë¤è¤ë¿·´¶³Ð·Ù»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¡£ÌÚÂ¼¤¬ÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¤ÎÈ±·¿¤Ç±¦ÌÜ¤¬µÁ´ã¤ÎÎä¹óÌµÈæ¤Êµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¡Ê¤«¤¶¤Þ¡¦¤¤ß¤Á¤«¡Ë¤ò±é¤¸¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î·Ù»¡´±¤ò°éÀ®¤¹¤ë·Ù»¡³Ø¹»¡á¶µ¾ì¡×¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤ÆÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë´À°®¤ëÂÐÖµ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ëÉ÷´Ö¶µ´±¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ëÂè205´üÀ¸ÅÌ¥¥ã¥¹¥È¤â°ìÀÆ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢É÷´Ö¶µ´±¤«¤é¼Ì¿¿¤ÇµÏ¿¤¹¤ëÌò³ä¤òÂ÷¤µ¤ì¤ëÌçÅÄÍÛ¸÷Ìò¤Ë¹Ë·¼±Ê¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±´ü¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÍ¥ÅùÀ¸À±Ã«ÉñÈþÌò¤ËóîÆ£µþ»Ò¡¢ÎäÀÅ¤Ç¤¤¤Ä¤â¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»á¸¶À¶½ãÌò¤ËÁÒÍªµ®¡£
¡¡Éã¿Æ¤¬·Ù»¡´±¡¢¼«¿È¤âÆþ³ØÁ°¤Ë·Ù»¡¤«¤éÉ½¾´¾õ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë·ÐÎò¤«¤é¡¢¶µ´±¤¿¤Á¤Ë¤âÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌðÂåµËÊ¿Ìò¤Ëº´Æ£¾¡Íø¡Êtimelesz¡Ë¡¢³¨¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¼ø¶È¤ÎÉ÷·Ê¤äÆ±´ü¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÏÉôÎ®Ìò¤ËÃö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê½À½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿À©°µ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼ãÄÐ±ÉÅÍÌò¤ËÃæÂ¼Áó¤¬µ¯ÍÑ¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¶â»ÒÂçÃÏ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢Ãæ»³æÆµ®¡¢±º¾åÚð¼þ¡¢¾æÂÀÏº¡¢¾¾±ÊÍ¼Ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Î¸·¤·¤¤·±Îý¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É÷´Ö¶µ´±¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÄÉµÚ¤ËÂÑ¤¨È´¤¯À¸ÅÌ¥¥ã¥¹¥È¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè205´üÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤·¤¿±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¶âÌÖ±Û¤·¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ÷´Ö¶µ´±¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë±Ç²è¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤¹¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤âÊ»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè205´üÀ¸ÅÌ¥¥ã¥¹¥È¡ÊÌòÌ¾¡Ë
¹Ë·¼±Ê¡ÊÌçÅÄÍÛ¸÷¡Ë
óîÆ£µþ»Ò¡ÊÀ±Ã«ÉñÈþ¡Ë
¶â»ÒÂçÃÏ¡Ê³Þ¸¶ÆØµ¤¡Ë
ÁÒÍªµ®¡Ê»á¸¶À¶½ã ¡Ë
°æ·å¹°·Ã¡Ê½éÂôÄÝ¡Ë
ÂçÍ§²ÖÎø¡ÊÆ¶¸ý°¡Ááµª¡Ë
Âç¸¶Í¥Çµ¡ÊÌÚ²¼É´ÍÕ¡Ë
Ãö¼íÁóÌï¡ÊÅÏÉôÎ®¡Ë
Ãæ»³æÆµ®¡Ê¿¿ÆéÃ¤µ®¡Ë
±º¾åÚð¼þ¡ÊÀÐ¹õÏË¡Ë
¾æÂÀÏº¡ÊµÈÃæ¿¿»Ê¡Ë
¾¾±ÊÍ¼Ó¡Ê°æ¸ý°¡°á¡Ë
º´Æ£¾¡Íø¡ÊÌðÂåµËÊ¿¡Ë
ÃæÂ¼Áó¡Ê¼ãÄÐ±ÉÅÍ¡Ë
ÍõÀî¤¤¢¤é¡Ê¾®Ä»Í·¤¦¤¿¡Ë
ÀÄ»³³®¡ÊÍÇÏ·Ö¡Ë
¤¤¤º¤ß¤«¤ï¤ß¤Û¡ÊÀôÀî¼ÂÊæ¡Ë
Âçºê¤ê¤ó¡ÊÈõ¸ýÑÛ¡Ë
²ÃÆ£ºÚÄÅ¡Ê±©ÅÄ¿¿Èþ¡Ë
¾åÀîÂóÏº¡ÊÆóÀîÂó°í¡Ë
±Ê°æºÌ²Ã¡ÊÀÄ³¤°ê¡Ë
ÃæÄÍÃÒ¡Êº°Ìî¾¢¡Ë
À¾ÌîÆäº»¡ÊÎëÌÚ¿´°¦¡Ë
À¾Â¼À®Ãé¡Ê¾®Àî¿Ã¡Ë
²Ã»³ÍºÂç¡Ê¸Å²ìÉð¡Ë
¼éÃ«ºÚ¡¹¹¾¡Ê°ÂÆ£»í·î¡Ë
»³ºêÊþÌï¡Ê¸Þ½½Íò½Ù¡Ë
ÌøÀî¤ë¤¤¡Ê»þÅÄ´î½©¡Ë
»³²¼¥¿¥¯¥í¥¦¡Ê»ù¶Ì¾ù¡Ë
µÈÅÄÚç»Ò¡ÊµÈÅÄÀÅ¡Ë