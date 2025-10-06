µÜºêÈþ»Ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¼Ä»³µª¿®¤µ¤ó¡×24Ç¯¤Ö¤êÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ï¡Öºå¿À±à·Ý¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò³ä¡×
½÷Í¥µÜºêÈþ»Ò¡Ê66¡Ë¤¬¡¢¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×¡Ê11Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÅÚÍË¸á¸å11»þ40Ê¬¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ò¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Ï¢¥É¥é¼ç±é¤Ï24Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ËâË¡¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö²ð¸î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£µÜºê¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤Î¤Þ¤ê¤¨¤ò±é¤¸¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂ³ÊÔÀ©ºî¡£¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢Â³¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËè²ó¤¤¤í¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¤ª¸«¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬ÌòÌÜ¡£ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëºå¿À±à·Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í½¸ÃÄ¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âç¹¥¤¤Êºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ËâË¡¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ª°û¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¦¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤ì¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£
¸½»þÅÀ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Öº£¤Ï¼Ä»³µª¿®¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦1²ó¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö5Ç¯Á°¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤Î»þ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¡£50¼þÇ¯¤Î»þ¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¼Ä»³ÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¡¢¤ªÎé¤â¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
º£¤¤¤Á¤Ð¤ó¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²È¤Ëµ¢¤ë¤È¸ÉÆÈ¤Ê¹âÎð¼Ô¡¢ÆÈµïÏ·¿Í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¥«¥é¥Ã¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤È¡¢¸µµ¤¤Î¤â¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÇ¯Âå¤Î¿Í¤È¡¢Æ±¤¸Î©¾ì¤ÇÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹¬¤»¤Ê»Å»ö¤òÁª¤Ù¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£