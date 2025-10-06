JRÆàÎÉ¥¢¥¯¥»¥¹ÆÃµÞŽ¢¤Þ¤Û¤í¤ÐŽ£¤Ï´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ê¤Î¤«
¶áÇ¯¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÆàÎÉ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐÏ©¸¡º÷¥¢¥×¥êÂç¼ê¤Î¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬4¡Á5·î¤ËË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂÚºß¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤ÎË¬Ìä¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÂÚºß¤·¤¿¾ì½ê¤ÏÆàÎÉ¸ø±à¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
2°Ì°Ê²¼¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Âçºå¾ëÅ·¼é³Õ¡¢Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±¤¸Âçºå»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¡¢´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¤½¤·¤ÆµþÅÔ´Ñ¸÷¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿å»û¤ä¶â³Õ»û¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ÎÆ²¡¹¤Î1°Ì¤À¤«¤é¶²¤ìÆþ¤ë¡£ÆàÎÉ¸ø±à¤ÏÌó1400Æ¬¤â¤Î¼¯¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤¬¡¢ÅìÂç»û¡¢¶½Ê¡»û¡¢½ÕÆüÂç¼Ò¡¢ÀµÁÒ±¡¤Ê¤É¤ÎÌ¾½ê¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¡£
ÆàÎÉ¤Ø¤ÎÆÃµÞ¤Ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¼ÖÎ¾
¤½¤ó¤ÊÆàÎÉ¤òÅ´Æ»¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÌÌ¤«¤é¸å²¡¤·¤¹¤Ù¤¯¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÂçºå¡¦¿·Âçºå¡½ÆàÎÉ´Ö¤ËÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤òÅÚµÙÆü¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤ò3·î¤«¤éÄê´ü±¿¹Ô²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤ò2ÊÔÀ®Æ³Æþ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆàÎÉ¤é¤·¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿2ËÜ¤ÎÆÃµÞ¼ÖÎ¾¡¢¶â¿§¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö°ÂÇ«¡×¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿³¥½Â¿§¤¬´ðÄ´¤Î¡ÖÍªµ×¡×¡£ÆÃµÞ¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿683·Ï¼ÖÎ¾¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¹ñÊõ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤â
2ÊÔÀ®¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤º4·î¤Ë¡Ö°ÂÇ«¡×ÊÔÀ®¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ±¿¹Ô³«»Ï¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢10·î18Æü¤«¤é¤Ï¡ÖÍªµ×¡×ÊÔÀ®¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë10·î¡¦11·î¤Î°ìÉô¤ÎÅÚµÙÆü4Æü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µþÅÔ¡½ÆàÎÉ´Ö¤ò·ë¤ÖÎ×»þÆÃµÞ¡Ö¤¤¤Ë¤·¤Ø¡×¤Ë¤â°ÂÇ«¡¦Íªµ×ÊÔÀ®¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
°ÂÇ«¤È¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤¬²º¤ä¤«¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¡×¡¢Íªµ×¤È¤Ï¡Ö²áµî¤«¤éÌ¤Íè¤Þ¤Ç²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Â³¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î°ÂÇ«¤ÈÍªµ×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬ÆàÎÉ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ì½ê¡×¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Ç¤ÏÆàÎÉ¤ò¡Ö¹ñ¤Î¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤È¸À¤¤É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ÂÇ«ÊÔÀ®¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÆÃµÞ¡Ø¤Þ¤Û¤í¤Ð¡Ù¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤ë¡£¤³¤ì¤â¿·¼Ö¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£Íªµ×ÊÔÀ®¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤Ï°ÂÇ«¡¢Íªµ×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç±¿¹Ô¤·¡¢ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÍøÍÑÁý¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
ÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖÍªµ×¡×¡Êº¸¡Ë¤È¡Ö°ÂÇ«¡×¡ÊÃæ±û¡ËÊÔÀ®¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÆàÎÉ¤é¤·¤µ¡×¤ò¶Å½Ì
9·î29Æü¡¢°ÂÇ«¡¦Íªµ×ÊÔÀ®¤¬¿áÅÄÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¡¦µþÅÔ»Ù½ê¡ÊµþÅÔÉÜ¸þÆü»Ô¡Ë¤ÇÊóÆ»¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â3Î¾¤Ç1ÊÔÀ®¡£2001Ç¯¤«¤éËÌÎ¦ËÜÀþ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿683·Ï¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¤·¤¿¤Î¤ÏGK¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¸¦¹Åç¡£Å´Æ»¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëGK¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¼Ò¤Ç¡¢¹Åç¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¥°¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëJRÀ¾ÆüËÜ¤Î227·Ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤âÆ±¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍªµ×¡×ÊÔÀ®¡Êº¸¡Ë¤È¡Ö°ÂÇ«¡×ÊÔÀ®¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏGK¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¸¦¹Åç¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢GK¥Ç¥¶¥¤¥óÁí¸¦¹Åç¤Îº´Æ£¿Ìð¼èÄùÌò¤Ï¡ÖÆàÎÉ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÆàÎÉ¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡¢ÆàÎÉ¤é¤·¤µ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ±é½Ð¤¹¤ë¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤È²¿ÅÙ¤â¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º´Æ£»á¤¬¡ÖÆàÎÉ¤é¤·¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¼ò¡¢ÂçÏÂÌîºÚ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÆàÎÉ¤é¤·¤¤¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò1¤Ä¤Ë¶Å½Ì¤¹¤ë¤Î¤Ï·ë¹½¤à¤º¤«¤·¤¤ºî¶È¤À¤Ã¤¿¡×¤Èº´Æ£»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¤Î¤¬°ÂÇ«¡¦Íªµ×ÊÔÀ®¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÁ°ÌÌ¤äÂ¦ÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡×¡Êº´Æ£»á¡Ë¡£
Á°ÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡ÖÆàÎÉ¤é¤·¤µ¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
Î¾¼Ô¤Î³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤ë¤È°ÂÇ«ÊÔÀ®¤Î¼ÖÎ¾Á°ÌÌ¤Ë¤ÏÁÉË§¿§¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¤ä¤ä¹õ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÀÖ¿§¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¶â¿§¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Íªµ×ÊÔÀ®¤ÏÁ°ÌÌ¤¬ËÏÏª¤Ç¤½¤³¤«¤é¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö³¥½Â¿§¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£³¥½Â¿§¤È¤ÏÂ¤¸ì¤Ç¡¢¡ÖÊ©Áü¤¬·ÐÇ¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¿§¡¢Ç´ÅÚ¼Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È±ø¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ä¤¯¤ë½Â¤¤¿§¡×¡Êº´Æ£»á¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
°ÂÇ«¤Ï¶â¿§¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢Íªµ×¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§ºÌ¤Ê¤¬¤é¥¯¡¼¥ë¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤½¤ÎÂÐÈæ¤¬ÌÌÇò¤¤¡£Ì¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤ÈÆ±ÍÍ¡¢2¤Ä¤Î¿§ºÌ¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆàÎÉ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶â¿§¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¡Ö°ÂÇ«¡×ÊÔÀ®¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¹ñÊõ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤â
¼ÖÆâ¤Î¿§Ä´¤â³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿683·Ï¤òÂçÉý¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢ºÂÀÊ¤ä¾²ºà¡¢ºÊÌÌ¤Î²½¾ÑÈÄ¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£ºÂÀÊ¤Ï¿·²÷Â®¤Î¡ÖA¥·¡¼¥È¡×¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹æ¼Ö¤Ë²ÙÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍªµ×¡×ÊÔÀ®¤Î¼ÖÆâ¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ÂÇ«¡×¡ÖÍªµ×¡×¼ÖÆâ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¹ñÊõ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤¬
Î¾¼Ô¤Î1¹æ¼Ö¤Ë¤ÏÊ¸²½ºâ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀßÃÖ¤·¤¿¡£°ÂÇ«ÊÔÀ®¤Ë¤Ï¹ñÊõ¡ÖÀ»ÎÓ»û ½½°ìÌÌ´Ñ²»Î©Áü¡×¤Î±¦¼ê¸¶À£Âç¥ì¥×¥ê¥«¡¢Íªµ×ÊÔÀ®¤Ë¤Ï¹ñÊõ¡Ö¿·Ìô»Õ»û ½½Æó¿À¾ È²ÀÞÍåÂç¾Î©Áü¡×¤Î5Ê¬¤Î1¥µ¥¤¥º¥ì¥×¥ê¥«¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤ÎÅ¸¼¨¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Ïº£¸åÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬¼ÖÎ¾¤òÇØ·Ê¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò»£±Æ¤·¤ÆSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢¤½¤ì¤¬³È»¶¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢º´Æ£»á¤Ï¡Ö¸«¤»¾ì¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¼ÖÎ¾¤Î¤É¤³¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤«¡£»£±Æ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤ÆÈâ¤Î¶á¤¯¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¤È¡¢°ÂÇ«¡¦Íªµ×ÊÔÀ®¤Ï´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÆàÎÉ¤Ø¤ÎÅ´Æ»¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤Ï¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»¤¬ÂçºåÆñÇÈ¡½¶áÅ´ÆàÎÉ¡½µþÅÔ´Ö¤ò·ë¤Ö´Ñ¸÷ÆÃµÞ¡Ö¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¡×¤ò2022Ç¯4·î¤«¤é±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¡×¤È¤ÏÆàÎÉ¤Ë¤«¤«¤ëËí»ì¤Ç¡¢Ê¿¾ëµþ¤Î²Ú¡¹¤·¤¤ÍÍ»Ò¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆËüÍÕ½¸¤Ê¤É¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆàÎÉ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë´Ñ¸÷ÆÃµÞ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤ÆÌ¿Ì¾¤·¤¿¡×¤È¶áÅ´¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¼ÖÎ¾¤ÎÆâÁõ¤ÏÂç¿Í¸þ¤±¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ï·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤¬¤¢¤ë¡£´Ñ¸÷Îó¼Ö¤ÇÄêÈÖ¤ÎÈ¾¸Ä¼¼¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤òÇä¤ëÈÎÇä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÅ´¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¡×¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1Îó¡Ü1ÎóÇÛÃÖ¤Î¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥·¡¼¥È¡×¤ä¥°¥ë¡¼¥×¸þ¤±¤ÎÈ¾¸Ä¼¼ÀÊ¡Ö¥µ¥í¥ó¥·¡¼¥È¡×¤òÈ÷¤¨¤¿¶áÅ´¡Ö¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¡×¤Î¼ÖÆâ
¶áÅ´¡Ö¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¡×¤Ï°Õ¼±¤·¤¿¡©
°ìÊý¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë°ÂÇ«¡¦Íªµ×ÊÔÀ®¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö´Ñ¸÷Îó¼Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂçºå¤«¤éÆàÎÉ¤Ø¸þ¤«¤¦Îó¼Ö¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Î²÷Å¬¤µ¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍªµ×¡×ÊÔÀ®¤ÎºÂÀÊ¡£ÆÃµÞ¡Ö¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÃµÞ¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
ÊóÆ»¸ø³«½ªÎ»¸å¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆJRÀ¾ÆüËÜ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¤Þ¤Û¤í¤Ð¡Ù¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤âÁÛÄê¤·¡¢ºÂÀÊ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤äWi-Fi´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÃµÞÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤«¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤ÇJR´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö°ÂÇ«¡¦Íªµ×ÊÔÀ®¤Ø¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÊ¹¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸ÆàÎÉ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Å´Æ»¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡Ö¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤·¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤È¤·¤ÆÆàÎÉ¥¢¥¯¥»¥¹ÆÃµÞ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÄÉµá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
°ÂÇ«¡¦Íªµ×ÊÔÀ®¤Ë¤ÏÈ¾¸Ä¼¼¤äÈÎÇä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤È¿ÌÌ¡¢1ÊÔÀ®¤¢¤¿¤ê¤ÎÄê°÷¤Ï¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´Þ¤á179¿Í¤È¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤¢¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¾èµÒ¤ò±¿¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤½¤ì¤òÊª¸ì¤ë¡£
ÁëÂ¦¤ò¸þ¤¤¤¿ºÂÀÊ¤Ê¤É´Ñ¸÷ÆÃµÞ¤é¤·¤¤¼ÖÆâ¤Î¶áÅ´¡Ö¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¡×¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¼ÂºÝ¡¢°ÂÇ«¡¦Íªµ×ÊÔÀ®¤Ï´Ñ¸÷ÍÑÅÓ°Ê³°¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¡£10·î14Æü¤«¤éÊ¿Æü¤Ë¿·Âçºå¡½ÆàÎÉ´Ö¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÄÌ¶ÐÆÃµÞ¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¤ä¤Þ¤È¡×¤Ç¤â±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£ÄÌ¶ÐÆÃµÞ¤Ç¤â»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¾å¤Ç¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
´Ñ¸÷¤ÈÄÌ¶Ð¤ò·ó¤Í¤¿ÆÃµÞ¤Ë
ÆàÎÉ¸©ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙÅý·×Ç¯´Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÅ´ÆàÎÉ±Ø¤Î2022Ç¯ÅÙ¾è¼Ö¿Í°÷¤Ï950Ëü¿Í¤Ç1ÆüÊ¿¶Ñ¤ËÄ¾¤¹¤È2Ëü6055¿Í¤È¤Ê¤ë¡£Äê´üµÒ¤ÈÄê´ü³°µÒ¤Î³ä¹ç¤Ï52ÂÐ48¤Ç¤Û¤ÜÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢JRÆàÎÉ±Ø¤Î2022Ç¯ÅÙ1ÆüÊ¿¶Ñ¾è¼Ö¿Í°÷¤Ï1Ëü5303¿Í¤ÇÄê´üµÒ¤ÈÄê´ü³°µÒ¤Î³ä¹ç¤Ï60ÂÐ40¤ÇÄê´üµÒ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¤â°ÂÇ«¡¦Íªµ×ÊÔÀ®¤ÎÆ³Æþ¤Ï´Ñ¸÷µÒÁý¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆàÎÉºß½»¤ÎÄÌ¶ÐµÒ¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¶¯²½¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎó¼Ö¤ÏÄÌ¶ÐÆÃµÞ¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¤ä¤Þ¤È¡×¤Î³Ê¹¥¤ÎPR¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö°ÂÇ«¡¦Íªµ×¡×ÊÔÀ®¤ÏÄÌ¶ÐÆÃµÞ¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¤ä¤Þ¤È¡×¤Ç¤â±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡ÛÄÌ¶ÐÆÃµÞ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÆàÎÉ¤é¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö°ÂÇ«¡¦Íªµ×¡×ÊÔÀ®¤È¡¢´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¶áÅ´¤Î¡Ö¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³°´Ñ¤ä¼ÖÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡©
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï°ÂÇ«¡¦Íªµ×ÊÔÀ®¤ò¡Ö´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢ÆàÎÉ¤é¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿Í¥²í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤òÁö¤ë´Ñ¸÷Îó¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¡£´Ñ¸÷µÒ¤âÄÌ¶ÐµÒ¤â²÷Å¬¤Ê¾è¼ÖÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÂçºä Ä¾¼ù ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë