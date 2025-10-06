¡ÖÂç»ö¤Ê½ËÆü¡×¤¬¡Ö³Êº¹¤Î¾ÝÄ§¡×¤Ë¡ÄËÌÄ«Á¯¤ÎÈá¤·¤¤½ËÆü»ö¾ð
ËÌÄ«Á¯¤Ï6Æü¡¢µìÀµ·î¤ÈÊÂ¤Ó1Ç¯¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤ÊÌ¾Àá¤Ç¤¢¤ë½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢ÎãÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Êª²Á¤ÎµÞÆ¤Ë¤è¤ê½»Ì±¤Î¹ØÇãÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¡¢»Ô¾ì¤Ï´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤ÎËÌÄ«Á¯ÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾¹¾Æ»·Ã»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢½©Í¼¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â»Ô¾ì¤òË¬¤ì¤ë½»Ì±¤Î¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð½©Í¼¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÇÂ¤ÎÆ§¤ß¾ì¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ã»³»Ô¤Î°ì½»Ì±¤Ï¡ÖÎãÇ¯¤Ê¤é½©Í¼¤¬¶á¤Å¤¯¤È»Ô¾ì¤¬¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤â´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º×ã«¡Ê¥Á¥§¥µ¡Ë¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âºÇÄã50Ëü¥¦¥©¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬ÃÍÃÊ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï½©Í¼¤ËÁÄÀè¤Ø´¶¼Õ¤òÊû¤²¤ëº×ã«¤¬¸Å¤¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï¿·¹ò¤Çºî¤Ã¤¿Ìß¡¢Æù¡¢µû¡¢²ÌÊª¡¢Àù¡Ê¥Á¥Â¥ß¡Ë¡¢²Û»Ò¤Ê¤É¤ò¶¡¤¨¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤ÏÊª²Á¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿©ºà¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤¬¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Î½»Ì±¤Ï¡Ö½©Í¼¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿º×ã«¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÁÄÀè¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ²È¤ËÉÔ±¿¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤É¤Î²ÈÄí¤âËÜÍè¤Ï¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÊª²Á¤¬¹â¤¯¡¢½àÈ÷¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
·Ã»³»Ô¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÆÚÆù¤¬ºòÇ¯¤Î3ÇÜ¶á¤¯¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥´¤ä¥Ê¥·¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºòÇ¯¤Î1.5ÇÜÁ°¸å¡£º×ã«Á·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í¢Æþ¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡Ö¥«¥ë¥Ñ¥¹¡×¤âºòÇ¯¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î½©Í¼¾¦Àï¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¤âÎä¤¨¹þ¤ó¤À¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ã»³»Ô¤ÇÄ¹Ç¯ÆùÎà¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¿¾¦¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½©Í¼¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¾ïÏ¢µÒ¤À¤±¤Ç¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤ÏÂ¤ò±¿¤Ö¿Í¤¬·ã¸º¤·¡¢ºß¸Ë¤ÎÆù¤òÊÝ´É¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ð¤«¤ê¤«¤«¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
Êª²Á¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤ÏÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ê¿¾í¤Ê¤É¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÆ¤äÌý¡¢º½Åü¤Ê¤ÉÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤âÆ±ÍÍ¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬¡ÖÌ¾Àá¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÉáÃÊ¤è¤ê¾¯¤·Â¿¤¯¿©¤Ù¤ëÄøÅÙ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÉÙÍµÁØ¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¤à¤·¤íË¤«¤Ê½©Í¼¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö·Ã»³ÀÇ´Ø¤ä³ûÎÐ¹¾±è¤¤¤ÎÈó¸ø¼°¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é²ÌÊª¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤¬Ì©¤«¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ¶âÎÏ¤Î¤¢¤ë½»Ì±¤Ï¾¦¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤¦¤·¤¿Í¢ÆþÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¹ë²Ú¤Êº×ã«Á·¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢½©Í¼¤Îº×ã«Á·¤Ë¤â¡Ö³Êº¹¤Î¾ÝÄ§¡×¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡ÖÆ±¤¸½©Í¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ï¹â²Á¤ÊÍ¢ÆþÉÊ¤Çº×ã«Á·¤òÀ°¤¨¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ì¾Àá¤Î¿©Âî¤Ë¤Þ¤ÇÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬É½¤ì¤ë¸½¼Â¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡ØÊ¿Åù¼Ò²ñ¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿¹ñ²È¤ÎÍýÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆËÌÄ«Á¯¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Ê¿Åù¤Ê¼Ò²ñ¡×¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢¹ñ²È¤¬ÇÛµëÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è¤òÊÝ¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·»Ô¾ì·ÐºÑ¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¡¢½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤Ï¸Ä¿Í¤Î»ñ¶âÎÏ¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤ä³¬ÁØ¤Ë¤è¤ë³Êº¹¤ÏµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£