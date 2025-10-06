¡ÖÆüËÜ¤¬´ñÀ×Åª¤Ë´Ú¹ñ¤òµß¤Ã¤¿¡×´Ú¹ñ¤¬ÇÔÂà´íµ¡¢ª16¶¯¿Ê½Ð·èÄê¤ÇÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´¿´î¡ªÁ¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡È¥¢¥·¥¹¥È¡É¤Ë´¶Éþ¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¡©¡×¡ÚU-20WÇÕ¡Û
¡¡¥Á¥ê¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤Î´Ú¹ñ¤Ï£±¾¡£±Ê¬¤±£±ÇÔ¤Ç£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÁÈ£±¡¢£²°Ì¤Î12¥Á¡¼¥à¤È¡¢£³°Ì¤Î£¶¥Á¡¼¥àÃæÀ®ÀÓ¾å°Ì¤Î£´¤«¹ñ¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤à¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢£µÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì»þ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç16¶¯Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´¿´î¡£¡ØXports News¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬´ñÀ×Åª¤Ë´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òµß¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥©¥ó´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-20´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³èÌö¤Ç¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ËË¾¤ß¤ò·Ò¤¤¤À¡£¥°¥ë¡¼¥×A¤ÎÆüËÜ¤¬ºÇ½ªÀï¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¤â¤·¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ù¥¹¥È16¿Ê½ÐÁè¤¤¤Ï¤µ¤é¤ËßõÎõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¹Ê¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Á¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë²÷¾¡¤·¤ÆÇÔÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢´Ú¹ñ¤ò¡È¥¢¥·¥¹¥È¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤â¤¦Å·ºÍÇ§Äê¡×¡ÖÌ¤Íè¤ÎÂåÉ½¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¡×20ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂç·¿FW¤¬²¤½£¤Çº£µ¨£³ÅÀÌÜ¡ª·àÅª·è¾¡ÃÆ¤Ë¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¡ª¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤²¡¼¤ä¡×
¡¡³ÆÁÈ£±¡¢£²°Ì¤Î12¥Á¡¼¥à¤È¡¢£³°Ì¤Î£¶¥Á¡¼¥àÃæÀ®ÀÓ¾å°Ì¤Î£´¤«¹ñ¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤à¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢£µÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì»þ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç16¶¯Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´¿´î¡£¡ØXports News¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬´ñÀ×Åª¤Ë´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òµß¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¤â¤·¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ù¥¹¥È16¿Ê½ÐÁè¤¤¤Ï¤µ¤é¤ËßõÎõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¹Ê¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Á¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë²÷¾¡¤·¤ÆÇÔÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢´Ú¹ñ¤ò¡È¥¢¥·¥¹¥È¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¤â¤¦Å·ºÍÇ§Äê¡×¡ÖÌ¤Íè¤ÎÂåÉ½¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¡×20ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂç·¿FW¤¬²¤½£¤Çº£µ¨£³ÅÀÌÜ¡ª·àÅª·è¾¡ÃÆ¤Ë¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¡ª¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤²¡¼¤ä¡×