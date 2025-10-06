Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¡ÈÄ¶ºÇ¶¯¡É¥³¥é¥Ü¡¡£Ã£Ó¢ªÆüËÜ°ì¤Ø³Ú¶ÊÀ©ºî¡ª¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤È¤¤á¤Âç»È¡×½¢Ç¤
¡¡½÷À£¶¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É£È£Ï£Ë£Ë£Á£É£Ä£Ï¤Î¿ä¤·³è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤È¤¤á¤Âç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î¿ä¤·³è¥½¥ó¥°¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º£ö£å£ò¡¥¤òÀ©ºî¡££Í£Ö¤ò¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç»£±Æ¤·¡¢Áª¼ê¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Ð¤¯¿ÊÃæ¤ÎÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤¬¡¢µÕ½±¤ò´ü¤¹¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤È¶¯ÎÏ¥³¥é¥Ü¤À¡£º£²Æ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤¬¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤ò¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ä¤·³è¤òÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤¬±þ±ç¤¹¤Ù¤¯¥³¥é¥Ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ñ¾ü¼°¤Ç¤Ï¡¢ÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¡Ê£²£¶¡Ë¡¢ºä°æ¿Î¹á¡Ê£²£´¡Ë¡¢¾®ÀôÍÚ¹á¡Ê£²£´¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¾®Â¼¾¡¼ÒÄ¹¤«¤é°Ñ¾ü¾õ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¤¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º£ö£å£ò¡¥¤òÀ©ºî¤·¡¢¥µ¥Ó¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÄ¶ºÇ¶¯Ä¶ºÇ¶¯Ä¶ºÇ¶¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È±þ±ç¡£Æ±µåÃÄ¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Î£Í£Ö¤ò¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º£ö£å£ò¡¥¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³«È¯¤·¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤âÍÙ¤ì¤ë±þ±ç¥À¥ó¥¹¤òÁÏºî¡££Æ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä²ÈÂ²¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Èô¤ÓÆþ¤ê¤·¡¢Ìó£³£°£°£°¿Í¤È£Í£Ö¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤â¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ç£Í£Ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¾®Àô¡Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ê°É¥¸¥å¥ê¥¢¡Ë¡Ö»ÜÀß¤¬¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¿ûÅÄ°¦µ®¡Ë¡Ö¥¨¥¹¥³¥óºÇ¹â¡ª¡×¡ÊµÈÀî¤Ò¤è¤ê¡Ë¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÄÔÌî¡Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Êºä°æ¡Ë¤È¥¨¡¼¥ë¡£ÅÄµÜÍµÎÃÊá¼ê¤ÈÀõ´ÖÂç´ð³°Ìî¼ê¤ÏÏ¢Ì¾¤ÇÂç»È½¢Ç¤¤ò¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È´¿·Þ¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡È¤È¤¤á¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£