¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡Âè1Àï¤ÇÂçÃ«4»°¿¶¤Ë¡Ö°¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£Ã±½ã¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ìë¡×¤â¿´ÇÛ¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹çÁ°Æü¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÇPS½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿Åêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÈÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢PS½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡ÖæÆÊ¿¡ÊÂçÃ«¡Ë¤¬Èó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯Åê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»¶¤é¤·¡¢Á°¸åº¸±¦¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤âº£µ¨°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤ÏÆÃÄê¤Îµå¼ï¤ä¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¡ØÆÉ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥é¡¼¡Ê¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÂÇ·â¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¡¢1»Íµå¤È²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ó¥«¡¼¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥í¥ó¥°¤âÎÉ¤¤Åêµå¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£æÆÊ¿¤Ï¥¾¡¼¥ó³°¤Îµå¤ò¿¶¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¸«Æ¨¤¹¤È¤¤¤¦°¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã±½ã¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â6Æü¡Ê7Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯15¾¡º¸ÏÓ¡¦¥ë¥µ¥ë¥É¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡Ö¡Ê¿´ÇÛ¤Ï¡ËÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿®Íê¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡£¤Þ¤¿¡¢Åêµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÂÇ·â¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢æÆÊ¿¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅêµå¤Ø¤Î½¸Ãæ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºòÆü¤Î¤è¤¦¤Ë3¼ºÅÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢ÅêµåÌÌ¤Çµ¤¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤¬ÂÇ·â¤Ë¾¯¤·½Ð¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âè2Àï¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢Âè2Àï¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£