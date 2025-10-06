¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè17Àï¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕ¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½àÍ¥¤ÎÃíÌÜ¤Ï11R¤À¡£

¡¡ÃæÅç½¨¼£¤ÏÍ½Áª¤Î¥¤¥ó¤Ç2Àï2¾¡¡£ÌÃÊÁ¥¨¥ó¥¸¥ó¤é¤·¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½®Â­¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÅúÌµÍÑ¤Î¥¤¥óÂ®¹¶¤À¡£ÀÄÌÚ¤ÏÉáÄÌÄøÅÙ¤Î¥¨¥ó¥¸¥óµ¤ÇÛ¤À¤¬Åª³Î¤Ëº¹¤·¤ÆÂ³¤¯¡£Æ£¸¶¤ÏÃÏ¸µÏ¢Â³Í¥½Ð¤Ø¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£µÜÏÆ¤Ï¸ºÅÀ¤ÇÏÈÈÖ¤ò²¼¤²¤¿¤¬¡¢¿­¤Ó¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸÷¤ë¡£

¡¡¡ã1¡äÃæÅç½¨¼£¡¡¥ì¡¼¥¹Â­¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¾å°Ì¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£Á°È¾¤Ï¥Á¥ë¥È¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë²¼¤²¤¿¤±¤É¡¢¿­¤Ó¤Ï¥¼¥í¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤é½àÍ¥¤â¥¼¥í¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤È¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¡£

¡¡¡ã2¡äÀÄÌÚÏ¡¡¡Â­¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÉáÄÌ¡£

¡¡¡ã3¡äÆ£¸¶ÀçÆó¡¡ºÇ¸å¤ÎÄ´À°¤Ï¤¤¤¤Êý¤Ë½Ð¤¿¤±¤É¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò´Þ¤á¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿­¤Ó¤ÏÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¯¤·½ÐÂ­¤ÏÍî¤Á¤¿¡£¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¤¤¡£

¡¡¡ã4¡äÅÚ°æÊâÌ´¡¡¸åÈ¾¤Ï¿­¤Ó¤òµá¤á¤Æ¥Á¥ë¥È05¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¡£Á°È¾¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é°ã¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Ä´À°¤·Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¡ã5¡äµÜÏÆÎËÂÀ¡¡Â­¤Ï¤¤¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¤â¿­¤Ó¤¬¼å¤±¤ì¤Ð¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤³¤ì¤¿¤«¤é¤¤¤¤¡£¥Á¥ë¥È¤òÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë²ó¤êÂ­¤â°­¤¯¤Ê¤¤¡£

¡¡¡ã6¡ä¾å¸¶ÖÅ¡¡6¹æÄú¤Ê¤Î¤Ç¿­¤Ó»ÅÍÍ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£