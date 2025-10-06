¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè17Àï¡¡5ÆüÌÜ¡Û11R¤ÏÃæÅç½¨¼£¡¡ÌäÅúÌµÍÑ¤Î¥¤¥óÂ®¹¶
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè17Àï¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕ¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½àÍ¥¤ÎÃíÌÜ¤Ï11R¤À¡£
¡¡ÃæÅç½¨¼£¤ÏÍ½Áª¤Î¥¤¥ó¤Ç2Àï2¾¡¡£ÌÃÊÁ¥¨¥ó¥¸¥ó¤é¤·¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½®Â¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÅúÌµÍÑ¤Î¥¤¥óÂ®¹¶¤À¡£ÀÄÌÚ¤ÏÉáÄÌÄøÅÙ¤Î¥¨¥ó¥¸¥óµ¤ÇÛ¤À¤¬Åª³Î¤Ëº¹¤·¤ÆÂ³¤¯¡£Æ£¸¶¤ÏÃÏ¸µÏ¢Â³Í¥½Ð¤Ø¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£µÜÏÆ¤Ï¸ºÅÀ¤ÇÏÈÈÖ¤ò²¼¤²¤¿¤¬¡¢¿¤Ó¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡¡ã1¡äÃæÅç½¨¼£¡¡¥ì¡¼¥¹Â¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¾å°Ì¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£Á°È¾¤Ï¥Á¥ë¥È¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë²¼¤²¤¿¤±¤É¡¢¿¤Ó¤Ï¥¼¥í¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤é½àÍ¥¤â¥¼¥í¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤È¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¡£
¡¡¡ã2¡äÀÄÌÚÏ¡¡¡Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÉáÄÌ¡£
¡¡¡ã3¡äÆ£¸¶ÀçÆó¡¡ºÇ¸å¤ÎÄ´À°¤Ï¤¤¤¤Êý¤Ë½Ð¤¿¤±¤É¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò´Þ¤á¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¯¤·½ÐÂ¤ÏÍî¤Á¤¿¡£¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã4¡äÅÚ°æÊâÌ´¡¡¸åÈ¾¤Ï¿¤Ó¤òµá¤á¤Æ¥Á¥ë¥È05¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¡£Á°È¾¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é°ã¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Ä´À°¤·Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã5¡äµÜÏÆÎËÂÀ¡¡Â¤Ï¤¤¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¤â¿¤Ó¤¬¼å¤±¤ì¤Ð¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤³¤ì¤¿¤«¤é¤¤¤¤¡£¥Á¥ë¥È¤òÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë²ó¤êÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã6¡ä¾å¸¶ÖÅ¡¡6¹æÄú¤Ê¤Î¤Ç¿¤Ó»ÅÍÍ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£