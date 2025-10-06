¡ÚÎ¦¾å¡Û16ºÐ¡¦À¶¿å¶õÄ·¡¡¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿!¡¡¡ÈÀ¤Î¦¤Î¶µ·±¡É¶»¤Ë¹ñ¥¹¥ÝÂç²ñ¥¿¥¤10ÉÃ19¤ÇÍ¥¾¡
¡¡¡þ¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÂè8Æü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¼¢²ì¸©¡¦Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë
¡¡Î¦¾å¤Î¾¯Ç¯ÃË»ÒA100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤ÏU18À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤ÄÀ¶¿å¶õÄ·¡Ê¤½¤é¤È¡¢16¡áÀ±ÎÇ¡Ë¤¬Âç²ñµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö10ÉÃ19¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£À®Ç¯½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤ÏÀ¶»³¤Á¤µ¤È¡Ê34¡á¤¤¤Á¤´¡Ë¤¬13ÉÃ07¤ÇÀ©¤·¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯35ºÐ¤Î»ûÅÄÌÀÆü¹á¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¤Ï5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£À®Ç¯ÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤Ï°¤ÉôÎµ´õ¡Ê22¡á½çÂç¡Ë¤¬13ÉÃ26¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë16ºÐ¤¬Ç¼ÆÀ¤ÎÁö¤ê¤Çº£µ¨¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÄÉ¤¤É÷0¡¦2¥á¡¼¥È¥ë¤Ç·Þ¤¨¤¿·è¾¡¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¶¿å¤ÏÃæÈ×°Ê¹ß¤Ë²ÃÂ®¡£ÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ´¿´î¤·¤¿¡£Âç²ñµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö10ÉÃ19¤ÇÍ¥¾¡¡£¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¡Ê10ÉÃ¡Ë0Âæ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò¤Þ¤Í¤Æ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢Â¹¸ç¶õ¤ÎÉ¬»¦µ»¡Ö¸µµ¤¶Ì¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡Ê´ÑµÒ¡Ë¤Î±þ±ç¡¢À¼±ç¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤ÇU18À¤³¦µÏ¿¤È¤Ê¤ë10ÉÃ00¤ò½Ð¤·¡¢Åìµþ³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ê¤É¤â½Å¤Í¤¿Ãæ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢ËÜÈÖ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤¿¡×¡£¶µ·±¤ò¶»¤Ëº£Âç²ñ¤ËÎ×¤ß¡¢¥¿¥¤¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾¡Éé¶¯¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬º£µ¨ºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÎý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â10ÉÃ1Âæ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£9ÉÃÂæ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ø¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£