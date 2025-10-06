¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡¡2ÆüÌÜ¡Û12R¤ÏÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î³«Àß70¼þÇ¯µÇ°¶¥ÁöG1¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡×¤¬2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤À¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Î¥¤¥óÀï¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¡£Â¤ÏÉáÄÌ¤Î¥ì¥Ù¥ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊ¬¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¯¡£Àè¤Ë²ó¤ì¤Ð¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡3¥³¡¼¥¹¤ÎÀÐÌî¤¬ÉÝ¤¤¡£½éÆü¤ÏÁ°È¾¤«¤éÇúÈ¯Åª¤ÊÂ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¡¢ÃÓÅÄ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÎä¤ä´À¤Ï¤«¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÀÐÌî¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç°ëÉô¤Ëº¹¤·¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡£¤·¤Ã¤«¤ê½®·ô¤ËÍí¤ß¤¿¤¤¡£ÀÐÌî¤Ë½Ð¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÀ¾»³¤Ï°ÌÃÖ¤¬°¤¯É¾²Á¤ò²¼¤²¤¿¡£³°2Äú¤Ç¤ÏÂ¤Ë¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¿¼Ã«¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã1¡äÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡¥Á¥ë¥È¤Ï0ÅÙ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤·¤¿¡£¥Ú¥é¤Î·Á¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¡¢Â¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¥ã¥Ö¤òÀö¤¦¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¡ã2¡äÀ¾»³µ®¹À¡¡¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤±¤ÉÀï¤¨¤ëÂ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËÜÂÎ¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂ¾¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã3¡äÀÐÌîµ®Ç·¡¡¥ê¥ó¥°¸ò´¹¤ÇÂ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ÆüÌÜ¤Ï¤Þ¤¿¼è¤êÉÕ¤±¤â¡¢¥Ú¥é¤ÎÄ´À°¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã4¡ä°ëÉôÀ¿¡¡Á°È¾¤Ï¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¿¤Ó¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¿¤Ó¤òµá¤á¤¿¤é½ÐÂ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã5¡äÊÒ²¬²íÍµ¡¡º£¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤Æ¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤ÈÂÎ´¶¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤ÎÂ¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Î´ª¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã6¡ä¿¼Ã«ÃÎÇî¡¡¥ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤é¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ú¥é¤ò¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤·Á¤ËÃ¡¤¤¤Æ¹Ô¤Â¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¡£¤³¤ÎÊý¸þÀ¤Ç¡£